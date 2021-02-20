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蔡政府國安整隊 邱太三為人事異動核心 盼重啟兩岸對話

台灣新聞組／台北20日電
總統府調整國安人事。
總統府調整國安人事。

美國拜登政府上台後，面臨美中台新局勢，尤其美方多次提及盼兩岸對話，蔡英文總統展開國安團隊人事新布局，總統府昨天宣布國安人事異動，國防部長嚴德發轉任國安會諮詢委員，國防部長一職由國安局長邱國正接任，陸委會主委陳明通轉任國安局長，陸委會主委職務由國安會前諮委邱太三接任，預計下周立法院開議前完成交接。

據了解，此次國安人事異動，約兩個月前醞釀，國防、外交、國安都是高層評估調整的重點單位。

昨天的人事宣布，外界將重點擺在國防部長換上邱國正，但其實新任陸委會主委邱太三才是這一波人事異動核心。邱太三從前年卸任國安會諮委之後，蔡英文一直希望再度借重邱的長才，去年五二○前就有意找邱擔任陸委會主委遭拒，如今因國際情勢變化，高層對兩岸有新的戰略思維，邱太三終於點頭。

兩岸關係在蔡英文總統的第一任期陷入急凍，陳明通以陸委會主委多次發言槓對岸是一大原因；蔡英文連任後，有意找邱太三接陸委會主委，但考量香港情勢，邱與高層討論後，認為若無意調整兩岸策略，不如讓陳明通留任。

蔡英文希望藉由邱太三的靈活手腕，為兩岸開創新局面。前些日子，海基會代理董事長許勝雄也曾向蔡英文推薦由長期與台商圈互動良好的邱太三接下海基會的重擔，甚至親自問邱太三是否願意接掌海基會，但邱並未應允。

曾因關說疑雲請辭的邱太三掌陸委會，總統府發言人張惇涵表示，蔡總統盼邱太三能憑藉法律與兩岸的熟稔專業，及民代與行政歷練的溝通能力，在後疫情時代妥適穩定處理兩岸關係。

3個鐵三角到位 都是小英的人

另據中國時報報導，張惇涵說，在「三個鐵三角」，也就是「外交事務」的總統府祕書長李大維、外長吳釗燮、駐美代表蕭美琴；「兩岸事務」的國安局長陳明通、陸委會主委邱太三、海基會副董事長詹志宏；及「國防安全」的國安會諮委嚴德發、國防部長邱國正、參謀總長黃曙光的「三個鐵三角」就定位後，持續落實國防改革與強化國軍戰力、持續深化與理念相近國家交流合作，並持續維護台海及區域和平穩定與繁榮發展。

「國安鐵三角」都是蔡英文自己人，府祕書長李大維在蔡上任後多次被獨派抨擊「老藍男」，但蔡英文一直重用並留身邊；邱太三一直受蔡英文喜愛，過去蔡高度重視的司法改革，由邱擔任法務部長協助相關事務，這次人事案，蔡等了快一年，終獲邱點頭。

提到新任國防部長邱國正，黨內人士忍不住說，「小英真的很喜歡他！」邱國正多次臨危授命，如接任退輔會主委，私菸案時轉任國安局長，順利穩住國安私菸案，蔡對這位「救火員」相當信任。

蔡英文 國防部 拜登

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