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新聞眼／蔡政府喊話對岸 遞橄欖枝？兩手策略？待觀察

記者蔡晉宇、李仲維
針對國際情勢最新發展，總統蔡英文出手調整國安人事，陸委會主委將由前陸委會副主委邱太三接任，現任陸委會主委陳明通轉任國安局長，至於現任國安局長邱國正則接掌國防部長，原國防部長嚴德發專任國安會諮委。記者林俊良／攝影【作者：林俊良，日期：2021-02-19，數位典藏序號：20210219180218958】
針對國際情勢最新發展，總統蔡英文出手調整國安人事，陸委會主委將由前陸委會副主委邱太三接任，現任陸委會主委陳明通轉任國安局長，至於現任國安局長邱國正則接掌國防部長，原國防部長嚴德發專任國安會諮委。記者林俊良／攝影【作者：林俊良，日期：2021-02-19，數位典藏序號：20210219180218958】

國安團隊人事異動，當中又以邱太三復出政壇任要職受矚目。邱太三曾任陸委會副主委，對兩岸業務並不陌生，過去對兩岸政策主張屬於理性務實派，也曾說過「綠營應健康面對兩岸關係」，兩岸能否破冰，值得關注。

總統府昨天傍晚發布國防部長新人事不久，國防部隨後發布的共機動態，四架殲16戰機、四架殲轟七戰機、一架運九通信對抗機昨再擾台灣西南防空識別區，據國防部公布資料，這是共機本月來擾台最大規模。對照邱太三向對岸喊話「派飛機不如創商機」，蔡政府如今看似向對岸遞出橄欖枝，就看對岸如何接招。

與邱太三熟悉的綠營人士表示，對邱太三而言，意識形態從來都不是他首要考量，能達到實質目標、解決問題才是重點，邱在法務部長任內也積極推動兩岸共同打擊犯罪協定，但可惜大環境不允許，未如預期。

邱太三務實看待兩岸事務有跡可循，2009年陳菊赴陸訪問，大陸給予陳菊免通關、免辦簽證、免驗行李等禮遇，邱太三當時認為，這說明中國大陸面對民進黨重量級人士登陸採取務實作法與自信的展現。

邱太三過去就曾說，綠營人士面對兩岸關係，應用健康的態度面對，不能純粹用台灣的觀點或思維去思考兩岸關係，必須理解對岸有其彈性與務實的一面。他能否為兩岸開啟新契機，就看他上任後能否端出讓兩岸破冰的菜色。

值得觀察的是，陳明通如果把在陸委會與北京當局鬥爭的強勢、鷹派作風帶進國安局，政府查察被指涉有「統戰」之嫌的大陸書籍、影視產品或兩岸民間交流是否將更為嚴厲？雖然換上較為鴿派的邱太三接掌陸委會，蔡英文是否藉這次國安高層布局，在兩岸政策上玩兩手策略，仍有待觀察。

國防部 台灣 北京

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