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邱太三接陸委會主委 小綠：叫涉關說的管兩岸？

台灣新聞組／台北20日電
針對國際情勢最新發展，總統蔡英文決定出手調整國安人事，其中陸委會主委將由前陸委會副主委邱太三接任，現任陸委會主委陳明通轉任國安局長，至於現任國安局長邱國正則接掌國防部長，原國防部長嚴德發專任國安會諮委。（記者林俊良／攝影）
針對國際情勢最新發展，總統蔡英文決定出手調整國安人事，其中陸委會主委將由前陸委會副主委邱太三接任，現任陸委會主委陳明通轉任國安局長，至於現任國安局長邱國正則接掌國防部長，原國防部長嚴德發專任國安會諮委。（記者林俊良／攝影）

總統府昨天公布國安團隊人事調動，國民黨研判，蔡政府此次人事異動，應是因應美中台新局面所做相應調整。國民黨立院黨團表示，只看見舊瓶裝舊酒，玩大風吹遊戲，看不到新意。綠營立委則肯定新國安團隊是一級戰力。

國民黨表示，這波人事異動是否代表蔡政府將調整對美、對陸關係，或蔡總統本身對兩岸事務將有不同作為，都還需時間觀察，國民黨將密切注意蔡政府未來其他的人事調整，包括行政院長是否異動等。

民進黨立委羅致政說，邱國正有情報背景，擔任國防部長會擴大國防的視野，陳明通帶著陸委會實戰經驗到情報單位，未來我方在情報上的收集會有不同角度；民進黨立委趙天麟說，新的團隊不僅是「即戰力」，也是一級戰力、無縫接軌，這樣的調整很適切。

據鏡周刊報導，時代力量表示，最近爆發的翁茂鍾案已經再度重創司法威信，行政院蘇貞昌院長才表示要嚴辦，沒想到總統府就找了有明確司法關說紀錄的前國安會諮委來擔任陸委會的主委，主責對中國的第一線工作，這無疑打了司法改革重重一巴掌。

時代力量請總統府對此人事命令三思，同時也要求行政機關儘速將承諾已久的「妨礙司法公正罪」、「不法關說罪」及「不法餽贈罪」修法版本儘速送進立法院，並在立法院儘快三讀通過，挽救近來全國人民對於司法改革已經所剩無幾的信心。

時力前立委黃國昌也批邱太三重返內閣，是司法改革的最大笑話。不過，邱太三對此強勢回應，關說疑案經監察院調查「早已還我清白」，不容再刻易抹黑。總統府也展現力挺態度。

國民黨 民進黨 國防部

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