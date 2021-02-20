邱太三關說案已清白? 監院報告認定違失情節重大明確

邱太三。(本報系資料照片)

法務部前部長邱太三將出任陸委會主委，過往曾疑似涉及司法關說案再度被討論。邱太三雖然在監院兩度彈劾 未通過，但根據監院審查通過的調查報告指出，邱太三行為已違反公務員服務法相關規範，足以損傷國安會諮詢委員之職務名譽，並讓社會質疑司法公信力，違失情節重大且明確，送請國家安全會議參處。

邱太三將出任陸委會主委，時代力量前立委黃國昌批評，邱太三曾違法濫權關說司法、施壓基層檢察官，重返內閣是司法改革的最大笑話 。總統府則表示，關說案經監察院兩次審查會，早已還邱太三清白。

邱太三前年被高檢署認定，為壢新醫院院長張煥禎逃漏稅案關說時任桃園地檢署檢察長彭坤業；時任監委林雅鋒、王美玉、高涌誠三人調查後，亦認定邱太三有重大違失，最終二度提案彈劾未通過，二位被彈劾當事人均認為監院還其清白，但查案監委在公布該案調查報告的記者會上也表示，彈劾沒有通過，不代表當事人沒有重大疏失。

查案監委表示，基隆市前市長張通榮案和前檢察總長黃世銘兩人的案子，刑事判決皆有罪，但監院都彈劾未過，其他例子如法官陳志祥案，監院彈劾未過，但司法院仍對其職務監督予以書面告誡；所以彈劾沒過，只是每位監委獨立行使職權做下的判斷，當然不等於就是當事人都沒任何責任。

根據監察院審查通過的調查報告指出，有關邱太三接受張煥禎要求，利用聚餐名義，將張煥禎違反稅捐稽徵法具體案件的公訴檢察官處理過程，當面告知彭坤業，請其去瞭解檢察官出爾反爾的原因，因為沒有依據法定陳情方式辦理，或將檯面下事項予以揭露，並不合於行政程序法等相關法令，也似屬於涉及「關說」的典型行為。

調查報告指出，上述行為已違反公務員服務法第1條、第5條等規定，有未依法令且行事欠缺謹慎，足以損傷國安會諮詢委員之職務名譽，並讓社會質疑司法公信力，其違失情節重大且明確，送請國家安全會議參處。