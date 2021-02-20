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啟動公益「來敲門」 韓國瑜：一直想做、也該做的事

台灣新聞組／台北20日電
高雄市前市長韓國瑜要以系列影片「韓先生來敲門」宣揚公益。(翻攝韓國瑜官網影片)
高雄市前市長韓國瑜要以系列影片「韓先生來敲門」宣揚公益。(翻攝韓國瑜官網影片)

高雄市前市長韓國瑜今天開始啟動公益活動，以「韓先生來敲門」系列影片，呈現「莫忘世上苦人多」，被視為韓國瑜「重出江湖」起手式，恐牽動國民黨主席選情；不過韓國瑜昨透過臉書表示，這不是什麼起手式，「是一直想做、也該做的事」。

對於韓國瑜日前抨擊司法追殺前總統馬英九，總統府發言人張惇涵昨說，府方不評論司法個案，倒是韓國瑜「最近政治動作挺大的」。

高雄市前新聞局長王淺秋表示，韓國瑜今起將發布一系列公益影片，內容主要是韓前陣子走遍全台，拜訪多位基層小人物的激勵人心故事。韓出發點是想擴大良善力量，也算是一種謝票、回饋社會行動，不是有政治意涵的復出起手式；國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮說，韓國瑜的公益內容本來過年前要推出，但因岳父之喪才延後推出。

韓國瑜昨在影片中表示，所有好朋友對他的關心，他不敢忘情，也希望把熱情轉化持續關注在不同階層民眾身上，就像他說過的「莫忘世上苦人多」。

國民黨前副主席郝龍斌昨說，韓國瑜現在仍盡心盡力在幫中廣董事長趙少康排除競選黨主席障礙，「趙少康絕對是一頭可以帶領大家的獅子」。不過趙少康受訪表示，不知道這件事。

表態參選國民黨主席的孫文學校校長張亞中昨向趙少康喊話，盼3月公開辯論兩岸路線，他還宣示若當選主席將與北京談和平協議。

高雄市前市長韓國瑜（右）要以系列影片「韓先生來敲門」宣揚公益。(翻攝韓國瑜官網影...
高雄市前市長韓國瑜（右）要以系列影片「韓先生來敲門」宣揚公益。(翻攝韓國瑜官網影片)

韓國瑜 國民黨 趙少康

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