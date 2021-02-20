黑白集／蔡政府要感謝「萬惡共匪」

台灣面臨疫苗採購困境，衛福部長陳時中稱「有人不希望台灣太高興」。(本報資料照片)

我國購買德國ＢＮＴ疫苗 生變，陳時中暗指，「有人不希望台灣 太高興」；綠委王定宇立刻加碼，稱有藍營人士居間政治操作。事實上，上海復星醫藥去年三月即入股當時相對冷門的ＢＮＴ，談定由它負責大中華區疫苗經銷。台灣東洋製藥向復星洽商進口，卻被同業夥同綠營立委擠出局外。如今在商言商，原廠怎願意賣「水貨」？

新冠病毒肆虐全球，中國 大陸難辭其咎。但大陸當局除了極力亡羊補牢阻擋疫情，也預見疫苗將成戰略物資，立即在全球投資蒐購。台灣卻沉湎於邊境管制有成，對提高篩檢效率、確保疫苗如期施打卻止步不前，「超前部署」淪為口號。我國不積極參與國際大廠疫苗產製計畫，高層夸夸吹噓自製，替業者拉抬股價。如今各國疫苗問世，台灣卻買不到足夠用量，國產疫苗則根本無法進入第三期實驗。

這時候，政府就非常感謝有「萬惡共匪」的存在。凡是自身的失政與誤判，全都可歸咎對岸，稱他們為通往幸福之路的攔路賊。不論遇到什麼不如意，只要喊出「中國打壓」，並將國內異議者打成同路人，問題即迎刃而解。事情簡單到不需大腦，膝反射就夠了。

今年中共就要慶祝建黨一百周年。全世界最該送上大花圈，希望他們統治千秋萬載的人，難道不是民進黨？