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宣布再戰國民黨主席 張亞中：因趙少康順便獲聘中評委

記者周志豪／台北19日電
孫文學校校長張亞中。(本報資料照片)
孫文學校校長張亞中。(本報資料照片)

孫文學校校長張亞中昨宣布再戰國民黨主席，再讓選主席需中評委與中央委員資歷門檻引發討論。張上午在廣播受訪自爆，他去年7、8月就透過關係盼獲主席江啟臣聘任為中評委，卻遲無下文，這次江要給媒體人趙少康中評委，才順便給他。

張亞中表示，黨主席大還是總統大？中華民國只要國民就能選總統，哪有要幹過立委才能選，國民黨主席選舉不應設高牆，要當過中央委員或中評委才能選的制度設計很荒唐，如果他當選主席，會把這條規定拿掉。

廣播主持人黃暐瀚也說，2008年民進黨在瓦礫堆中找不到黨主席，找到現任總統蔡英文出來，當時蔡也不過是只有3年黨齡的黨員，沒有黨職。

張亞中還原，去年7、8月全代會前就透過黨前主席洪秀柱、政策會前執行長蔡正元問江啟臣能不能給他中評委，給他一個參選黨主席資格，認為憑他在學術界地位難道沒資格，但當時江沒回應，現在因為給了趙少康，才突然被通知獲聘。

張亞中說，江啟臣是他學弟，兩人還一起編過書，去年也曾透過國民黨副秘書長黃奎博安排與江見面，希望與黨部有一些合作，但這段時間爭取中評委的事情只有一個質變，就是因為要給趙少康，順便也給他。

張亞中上午受訪時也表示，他參選黨主席成敗定義不是選不上怎麼辦，而是為了要讓國民黨理念更清晰，盼黨員支持他的理念，不是支持張亞中，這時候國家才有希望；而也只有黨員了解理念與路線的重要，他才有可能當選。

張亞中再批評，現在國民黨內天王鬥來鬥去想的都是個人利益，「天天在想2024是不是我，要不要選黨主席，不選可惜，選了輸人怎麼辦」，「做人要像個人的樣子」，不要老是天天背個鐵算盤在盤算，國民黨今天這個地步這些天王沒有責任？

張亞中認為，2024年現在國民黨天王都鬥不過民進黨，別人資源比你豐富，唯有理念與路線決戰才有機會贏，就像1949年共產黨只有小米加步槍，也是透過路線對決打贏國民黨；現在民進黨理念是走台獨與消滅國民黨，國民黨有什麼？

張亞中也向表態選主席的媒體人趙少康叫陣，盼3月份公開辯論兩岸關係，還宣示若當選主席將與北京談和平協議，等執政後經立法院同意、全民複決通過。

國民黨 趙少康 江啟臣

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