任國民黨中評委違廣電法？ 趙少康：黨政軍才應退出NCC

中廣董事長趙少康獲國民黨增聘為中評委，遭NCC警告恐違廣電法中「黨政軍退出媒體」規定。(記者胡經周／攝影)

國民黨 增聘中廣董事長趙少康 為中評委，遭國家通訊傳播委員會（NCC）警告恐違廣電法中「黨政軍退出媒體」規定，最重開罰200萬台幣。趙昨回應表示，中評委僅是顧問性質，沒違法，「黨政軍才應退出NCC」。NCC表示，會先請國民黨、趙少康等當事人陳述意見，例如說明「中評委」一職是否排除在黨政軍條款的「政黨黨務人員」之外。

對於NCC指國民黨中評委是黨章中明訂的職務，趙少康質疑，總統府組織法也有得聘國策顧問與資政規定，都是諮詢、顧問性質，組織法中若沒規定，怎麼聘這些顧問、資政、中評委？如果他也被聘無給職資政、國策顧問，難道也違法？NCC若要擴大解釋是黨務人員，就要舉證做什麼黨務工作？民進黨一黨獨大，也不能獨霸到這個地步。

廣播電視法規定，政黨黨務工作人員、政務人員及選任公職人員不得投資 廣播、電視事業，也不得擔任廣播、電視事業的發起人、董事、監察人及經理人；但施行細則也明載「屬顧問性質者，不在此限」。

國民黨主席江啟臣也說明，中評委是建議、諮詢性質顧問，沒決策權，現在約一年只開一次會，讓大家暢所欲言，蒐集意見後做紀錄，送中央委員會參採與決議；廣電法規定很清楚，規範政黨黨務工作人員，但顧問性質者不在此限。

國民黨也發出新聞稿表示，NCC成立目的是要超脫黨派，獨立行使媒體監理職權，不是迎合執政黨去打壓、干擾任何人行使政治權利；NCC以監理媒體之名，恣意擴張解釋，干預國民黨主席選舉，才違法、失格，NCC主委應該下台負責。

趙少康表示，NCC形式上還是獨立機構，應堅守獨立、公正、中立精神，「誠心勸告不要為政治、政黨服務，一個中評委不值得NCC這樣大動干戈，對NCC形象其實也不好」，如果因此打行政訴訟，NCC也不可能贏。

國民黨17日公布增聘趙少康等六人為中評委，新北市長侯友宜昨表示，趙能回到國民黨擔任中評委，非常歡迎期待，更希望多元聲音能讓國民黨更往前走。