政委羅秉成兼政院發言人 曾遭質疑「威脅」公務員

政委羅秉成兼任行政院發言人。(本報資料照片)

行政院前發言人丁怡銘因牛肉麵風波請辭，該職懸缺逾三個月，行政院長蘇貞昌昨宣布由政務委員羅秉成兼任行政院發言人，並要求持續整合各部會發言人系統，掌握政策宣傳節奏，將艱澀的政策、法案，轉化成簡單扼要的說明，甚至是「經典金句」，讓民眾一聽就明瞭。

中火、萊豬地方自治條例出現中央與地方衝突時，法律人出身的羅秉成，都是行政院主攻手，去年底說明萊豬地方自治條例效力，一度被質疑「威脅」地方縣市政府與公務員。如今兼任發言人，負有說明政策的責任，如何避免引戰或惹議，成了最大挑戰。

羅秉成的能力，深獲同為法律人出身的蘇貞昌信賴。羅擔任律師期間，承接許多社會矚目案件，包含1998年清大王水溶屍案、三一九槍擊 事件引發的總統選舉訴訟；蘇建和案、陳龍綺案平反，也都有他的身影。去年行政院性別平等委員因為「最男內閣」醞釀出走時，羅在行政院與性平委之間兩邊穿梭，雖未能留下所有人，也可窺見其解決事情的毅力。

只是，羅秉成因中火、萊豬議題，累積不少在野黨怨言；另外，蘇內閣在丁怡銘離開後，對外發言採取團隊分工、統一回應，而羅的政委身分，負責跨部會協調本已非常忙碌，未來能有多少時間花在發言上？發言能獲多少授權？都待觀察。