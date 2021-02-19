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中油董座閃辭 國營事業董總1個月走3人被疑不單純

台灣新聞組／台北19日電
中油董事長歐嘉瑞（右）請辭獲准。（本報資料照片）
中油董事長歐嘉瑞（右）請辭獲准。（本報資料照片）

國營事業董總一個月內第三人遞出辭呈，經濟部昨證實，台灣中油董事長歐嘉瑞春節前向經濟部長王美花請辭已獲准，由總經理李順欽暫代董事長。重要國營事業高層陸續出缺，外界質疑是否為內閣異動前兆。

本報系聯合報報導，國營事業近來人事動盪，台鹽董座陳啟昱2月1日無預警請辭；台船總經理曾國正也以「生涯規畫」為由三度請辭獲准。春節過後，又傳出歐嘉瑞也請辭。

經濟部說明，歐嘉瑞以「年滿65歲」為由，在春節前即向王美花表達辭意。不過，熟悉內情人士透露，歐嘉瑞請辭內情並不單純。

中國時報報導，據了解，當初前行政院長賴清德人馬戴謙擔任董事長時，遭工會嚴厲批判堅持拉下台，那時蘇貞昌剛上任，對於中油人事不熟悉，在英系推薦下用了文官出身的歐嘉瑞，但中油內部相當複雜，歐嘉瑞有心無力，想請辭傳聞已有一陣子。至於目前代理的李順欽；黨政人士表示，李相當符合閣揆蘇貞昌及經長王美花喜歡的風格，真除機率很高，但中油目前內部人事結構由英系把持，最後人選就算不是英系推薦，至少也要英系能接受；至於台船總經理3月初應可定案。

對於外界質疑相關國公營事業高層頻傳請辭，是否為內閣異動前兆，行政院政務委員兼發言人羅秉成表示，蘇揆用人唯才且需適才適所；會從各種資歷檢視，讓好人才有機會貢獻國家。

此外，除經濟部所屬國公營事業空出三個董總職缺，財政部方面，今年有三家公股金融機構董座任期屆滿，包含兆豐金董事長張兆順、第一金董座邱月琴以及台企銀董事長黃博怡，是否異動即將明朗；值得注意的是，關貿前董事長許建隆也已辭職，目前由總經理張陸生暫代，預期可望在這一波人士異動中安排補實。

台灣 賴清德 中國

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