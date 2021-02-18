我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州新病例大減90% 灣區6縣堂食有望重開

難堪…美外交官接種WHO未批准俄疫苗 接受中肛拭子檢測

黑白集／朱立倫 等東風不如造東風

黑白集
朱立倫日前在臉書貼出麻將照片，表示只欠東風，引發外界諸多聯想。(取材自臉書)
朱立倫日前在臉書貼出麻將照片，表示只欠東風，引發外界諸多聯想。(取材自臉書)

朱立倫近日在臉書貼出一幅麻將圖，請教大家他該聽哪支牌。外界解讀，他想參選主席，萬事俱備，「只欠東風」。對於這道「東風」題要如何解，國民黨主席江啟臣和新北市長侯友宜都面有難色，避而不談；朱立倫只能把這道難題留給自己。

過年前，趙少康拋出返黨及參選主席的震撼彈，隨即又跳接到選總統；接連幾招，打亂了藍營不少人的布局，包括朱立倫在內。選主席與明年地方選舉、乃至二○二四總統大選息息相關，黨內生態、地方布局都會隨著情勢推移。因此，朱立倫若想搶攻大位，主席之役便不能缺席。

如果朱立倫已準備好要選主席，他直接就地宣布參與角逐即可，哪裡需要等待什麼東風？政治本來就是一種「創造可能性」的志業，等不到東風，就自己創造，不必在那裡苦候。趙少康宣布參選，炒熱了戰局；朱立倫若再宣布加入，可以把局面炒得更熱。如此，多幾個實力派人物來競逐主席，選舉更有看頭，更能重振國民黨聲望。

朱立倫和他的團隊可能會擔心，萬一參選落敗的問題。然而，戰役就是要夠艱難，才看得出誰英勇、誰有膽識。去年拜登參選時，也不確定有勝算；就像二○一八韓國瑜選高雄市長，是艱苦突圍。與其等東風，朱立倫就不如自己創造東風吧！

國民黨 趙少康 拜登

上一則

彭博：拜登經濟顧問求助台灣 解決車用晶片缺貨問題

下一則

直接找BNT總公司買疫苗 趙少康批衛福部偷雞摸狗

延伸閱讀

雙方找時機…日經：拜登送習近平的新年禮物是「時間」

雙方找時機…日經：拜登送習近平的新年禮物是「時間」

國民黨黨魁七雄爭？江啟臣、趙少康齊讚好事

國民黨黨魁七雄爭？江啟臣、趙少康齊讚好事
新聞評論／拜登賀年反歧視 蔡政府再被打臉不羞愧？

新聞評論／拜登賀年反歧視 蔡政府再被打臉不羞愧？
紓困案尋求支持 拜登：7月底疫苗夠所有國人施打

紓困案尋求支持 拜登：7月底疫苗夠所有國人施打

熱門新聞

霧社水庫淤積率已逾七成，去年2月蓄水率一度跌破4%，露出大片砂地，也凸顯水庫淤積問題嚴重。（本報資料照片）

旱！水庫淤積現形 德基水庫、日月潭出現奇景

2021-02-13 01:30
故宮收藏了十幅明太祖朱元璋長滿麻子、臉型奇特的「醜像」，在元旦剛開幕的大展「權力的形狀」首次展出，吸引大批好奇觀眾。（記者陳宛茜／攝影）

「史上最醜明太祖」亮相 民眾朝聖：醜爆了

2021-02-13 01:30
大年初二回娘家，國民黨主席江啟臣PO出與太太劉姿伶及前立委岳父劉盛良、岳母的合影。取自江啟臣臉書

江啟臣初二回娘家 氣質妻被問老公選總統這樣答

2021-02-13 07:36
信義區吳興街抬頭可見台北101（圖），曾被網友形容是「台北市的貧民窟」，除有老舊公寓，還有紅磚蓋的老房子。（記者林麗玉／攝影）

信義區隔1條街「2個世界」…台北101緊鄰貧民窟

2021-02-11 01:26
民俗老師譚秀珠提出，年初一應該遠離十大禁忌，多沾沾喜氣。 記者李樹人／攝影

年初一的十大禁忌 你最常犯哪一項？

2021-02-11 07:53
電器紙箱出現的「神祕人像圖」，代表機器正面。圖擷自facebook

電器紙箱「神祕人臉圖」有何用？ 內行揭真實用途

2021-02-11 08:38

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
下一波暴風雪將至 冬季氣候警告影響全美逾1億民眾

下一波暴風雪將至 冬季氣候警告影響全美逾1億民眾
未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證

未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證
地鐵攻擊一日兩起！2華女1遭猛擊後腦、1無故被毆

地鐵攻擊一日兩起！2華女1遭猛擊後腦、1無故被毆
華郵：就算疫情結束 數百萬工作也將從此消失

華郵：就算疫情結束 數百萬工作也將從此消失
紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪

紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪