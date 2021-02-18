黑白集／朱立倫 等東風不如造東風

朱立倫日前在臉書貼出麻將照片，表示只欠東風，引發外界諸多聯想。(取材自臉書)

朱立倫近日在臉書貼出一幅麻將圖，請教大家他該聽哪支牌。外界解讀，他想參選主席，萬事俱備，「只欠東風」。對於這道「東風」題要如何解，國民黨 主席江啟臣和新北市長侯友宜都面有難色，避而不談；朱立倫只能把這道難題留給自己。

過年前，趙少康 拋出返黨及參選主席的震撼彈，隨即又跳接到選總統；接連幾招，打亂了藍營不少人的布局，包括朱立倫在內。選主席與明年地方選舉、乃至二○二四總統大選息息相關，黨內生態、地方布局都會隨著情勢推移。因此，朱立倫若想搶攻大位，主席之役便不能缺席。

如果朱立倫已準備好要選主席，他直接就地宣布參與角逐即可，哪裡需要等待什麼東風？政治本來就是一種「創造可能性」的志業，等不到東風，就自己創造，不必在那裡苦候。趙少康宣布參選，炒熱了戰局；朱立倫若再宣布加入，可以把局面炒得更熱。如此，多幾個實力派人物來競逐主席，選舉更有看頭，更能重振國民黨聲望。

朱立倫和他的團隊可能會擔心，萬一參選落敗的問題。然而，戰役就是要夠艱難，才看得出誰英勇、誰有膽識。去年拜登 參選時，也不確定有勝算；就像二○一八韓國瑜選高雄市長，是艱苦突圍。與其等東風，朱立倫就不如自己創造東風吧！