政委羅秉成兼政院發言人 負責跨部會政策論述、宣傳節奏

政委羅秉成兼任行政院發言人。(本報資料照片)

行政院長蘇貞昌今宣布，行政院發言人由政委羅秉成兼任，要求其負擔跨部會政策論述，以及各部會宣傳節奏責任，同步也期勉各部會要會做事、會詮釋、會溝通。

行政院前發言人丁怡銘因牛肉麵風波請辭，發言人職位已懸缺逾3個月。

行政院秘書長李孟諺今轉述，蘇貞昌在院會中宣布由羅秉成兼任發言人，羅是國立政治大學法律系學士、台灣 大學法律系碩士，也是知名律師，一直對於法律平權多有著墨，2017年進入行政團隊，督導內政、法務、國防、外交、治安等重要業務，也對各項施政議題都有掌握，常常聽到羅秉成報告各項重要專案，報告內容條理清晰無一贅言，欽佩其學養能力。

蘇貞昌感謝羅秉成願意擔任發言人，但也提醒羅秉成，發言人是行政院門面，是政府跟社會溝通的重要角色，盼其持續整合各部會發言人系統，將艱澀法案、福國利民的法案，甚至轉化成一兩句經典金句，讓民眾印象深刻，一聽就明瞭，簡單清楚的方式向國人報告。

蘇貞昌也要求，各部會執掌雖不同，但是施政方向要一致，羅發言人要能負擔跨部會政策論述，以及各部會宣傳節奏責任，各部會也要會做事、會詮釋、會溝通。