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新聞評論／因應明年選舉 民進黨修憲被迫走務實路線？

聯合報社論
啟動修憲工程，是蔡總統在去年五二○就職典禮時拋出的議題，如今相關台獨修憲提案都被擱置。（本報資料照片）
啟動修憲工程，是蔡總統在去年五二○就職典禮時拋出的議題，如今相關台獨修憲提案都被擱置。（本報資料照片）

立法院新會期下周即將開議。本會期將啟動的修憲工程，經藍綠陣營陸續交手，傳出民進黨原先提出的三項台獨相關提案均暫告擱置。民進黨團總召柯建銘直言，對涉及變更領土、國號的敏感性議題，民進黨不會走「極端主張」，須因應世局及兩岸情勢的變化而行。此一說法值得玩味，在野黨也必須辨清虛實。

啟動修憲工程，是蔡總統在去年五二○就職典禮時拋出的議題。民進黨立刻摩拳擦掌，想方設法提案；在野黨也躍躍欲試，有些人甚至主張加碼跟進，與之對決。但事隔不到十個月，民進黨的修憲熱度突然驟降，甚至把「法理台獨」提案稱為「極端主張」，是耐人尋味的變化。

觀察其間變化，主要脈絡有三：第一、蔡英文去年5月仍押寶川普總統連任，誰料川普難堪落選還遭彈劾，蔡政府在外交上失去了反中的大靠山。第二、拜登政府雖仍將中國大陸視為美國的強烈競爭者，卻不會無理性升高美中對峙；而且，美方對於台灣的挑釁行為也會有所制約。第三、台灣明年要舉行縣市長及地方議員選舉，修憲案將於同日合併舉行公民複決；在地方選舉中，破壞國家認同的過激議題通常不利爭取選票。

由此可見，民進黨暫時撤回具有台獨意味的修憲提案，是因應國內外情勢的變化，被迫向務實路線修正。試想，假設是川普連任美國總統，蔡總統覺得美台仍有隔洋唱和的機會，它應該會繼續選擇走冒進主義路線，衝刺一下法理台獨的機會，並藉此炒作選情。然而，川普下台前玩弄的外交訪問操作顯然太過突兀，包括駐聯合國大使克拉夫特來訪臨陣叫停，讓台灣備感難堪。這種仰賴川普猛暴性支持的投機路線，在拜登時代顯然已難再恣意得逞，蔡政府不能不修正作法。

此外，蔡總統去年為討好川普政府片面宣布開放萊豬，完全不顧國民健康，弄得民怨四起，台灣社會「討厭民進黨」的氛圍一度高漲。而今，國民黨正發動「反萊豬」及「綁大選」兩項公投，民眾連署相當踴躍；俟萊豬實際登台進入市場，這股情緒還會繼續燃燒。一旦反萊豬公投成案，在今夏公投通過的機會極高；屆時，民進黨的正當性勢將嚴重受挫。也因此，蔡政府必須轉為低調，並力求在行政上有所表現，以防這股民怨延燒到明年地方選舉。

綜觀民進黨立委一年來提過的台獨法理相關修憲案，共有三個：一是「刪除國家統一」修憲案，二是「台灣」入憲的「國家正常化」修憲案，三是「剔除藏蒙為固有疆域」修憲案，分別由「英系」的蔡易餘與「正國會」立委陳亭妃提出。其中，「國家正常化」修憲案和「固有疆域」修正案，去年底因國民黨提出異議而退回程序委員會，後即無下文。比較有趣的是，「刪除國家統一」修憲案原由蔡易餘提出，但他在五二○前撤回提案；10月間改由陳亭妃領銜並獲58人連署，但最後卻未完成送案程序。

這三案目前暫告擱置，據了解，和民進黨其他派系不滿「正國會」的「去統」運作有關。游錫堃身為立法院長，他旗下子弟兵領銜提出具有台獨爭議的修憲案，應有其運作的影子。去年底，其他派系即要求游錫堃暫時「熄火」，不要有太多動作，以免觸發意外地雷。也因此，春節過後，由柯建銘藉「修憲應由總統主導」之說，聲明民進黨不會「走極端主張」，就是在向游錫堃示意。

對民進黨而言，如何打贏明年選戰才是重點。蔡英文不想提前跛腳的話，也是如此。

民進黨 川普 台灣

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