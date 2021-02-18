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任藍中評委違法？NCC要蒐證 趙少康：別政治解釋

記者劉宛琳／台北18日電
中廣董事長趙少康（右）17日主持中廣新春團拜，拱手拜年。(記者侯永全／攝影)
中廣董事長趙少康（右）17日主持中廣新春團拜，拱手拜年。(記者侯永全／攝影)

國民黨昨公布已正式聘任中廣董事長趙少康為中央評議委員，國家通訊傳播委員會（NCC）表示，趙少康任黨職恐觸犯廣電三法中的「黨政軍條款」，若認定違法，中廣最高將被裁罰200萬台幣；NCC將蒐證，釐清是否違法，不過認定仍要由委員會議合議討論。趙少康說，中評委屬顧問性質，並非黨職，「法律規定非常清楚，請NCC不要因為政治因素擴張解釋。」

根據廣播電視法第五之一條規定，包含政黨黨務工作人員、政務人員及選任公職人員都不得投資廣播、電視事業；其配偶、二親等血親、直系姻親投資單一廣電媒體持股都不能超過1%。不過，廣播電視法施行細則第三條也定義黨務人員為依照政黨章程、組織架構明定職位人員，屬顧問性質者，不在此限。

趙少康說，中評委屬於無給職諮詢顧問性質，依廣電法第五之一條，屬顧問性質者不在此限，且國民黨有將近1000名中評委，凡擔任過部會首長、中央民意代表者，多聘為中評委，難道這些人都是國民黨政黨工作人員？他還說，前總統馬英九任黨主席時，他也曾任選務顧問，當時也沒事。

國民黨文傳會副主委鄭照新表示，國民黨黨章規定，中評委就是監察和諮詢性質，一年只開一次會，再加上廣電法也說屬顧問性質不在此限，如果NCC要用這個來刁難趙少康或對所有中評委開罰，國民黨堅決不同意NCC的擴大解釋的濫權行為。國民黨文傳會主委王育敏也說，立委卸任就是中評委，該職務不在中央委員會組織架構裡。

除趙少康以外，國民黨也增聘海基會前副董事長高孔廉為中評會主席團主席，並增聘國安局駐美前特派員田在勱、政治大學東亞所名譽教授邱坤玄、孫文學校總校長張亞中、國防部前副部長陳永康、異康集團暨青興資本首席資深顧問楊應超共6人為中評委。江啟臣將擇日致送聘書並提交第21屆第一次全國代表大會追認通過。

國民黨 趙少康 投資

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