爭國民黨主席大位 朱立倫「聽牌，只欠東風」

新北市前市長朱立倫傳出將參選國民黨主席，日前在臉書秀出麻將聽牌照片，似暗喻「只欠東風」。（取材自臉書）

國民黨 主席七月改選，新北市前市長朱立倫傳出將參選，「朱侯同盟」成形？朱立倫前天在臉書 秀出一張「單吊東風」的麻將聽牌照片，似暗喻「只欠東風」，再加上朱幕僚日前在臉書貼出一張朱與新北市長侯友宜合照，隨即撤下，引發外界熱議是否宣示結盟。

侯友宜昨天說，沒看朱立倫臉書，無法回應。國民黨主席江啟臣被問及「東風」，直笑說：「不好意思，我不會打麻將！」

朱立倫前天在臉書貼上一張照片並表示：「今日迎財神，諸事大吉！過年期間，家家戶戶團聚打打麻將。大家幫忙看看，我聽哪一支胡牌！」照片顯示，只要再摸到一張東風就可胡牌。在麻將照之前，朱立倫幕僚江俊霆也在臉書貼一張朱、侯同框的合照，但貼出不久後隨即撤下。

民進黨新北市議員戴瑋珊認為，朱立倫的東風可能代表兩種意思，一是現在只缺黨主席這個位置就能參選總統，另一種解讀是，他想告訴大家，自己已經做好參選國民黨主席、2024總統大選的準備了。

朱不出席團拜 洪秀柱不參選主席

國民黨前主席洪秀柱。（本報資料照片）

國民黨黨中央今天新春團拜，外界預期將成為有意競逐者的暖身舞台。目前六位歷任主席除連戰與朱立倫外，馬英九 、吳伯雄、吳敦義與洪秀柱等都應允出席，前總統馬英九因三中案開庭恐無法趕上團拜，表態參選黨主席的中廣董事長趙少康則未在受邀之列。

黨主席選舉預計6月公告，其中，朱立倫已頻繁與黨籍立委等黨內要角會談；高雄市前市長韓國瑜勸進趙少康參選，衝擊江啟臣連任選情，相關人士正積極勸進江年後就公開宣布連任，穩軍心，但近江人士表示，江是持重的人，會在對未來路線、想法都準備好時，對外宣布。

至於黨內傳出洪秀柱有意回鍋再戰黨主席，規畫3月底先辦論壇。洪辦昨澄清，論壇原本去年初就要舉辦，因疫情關係才延到今年，洪「沒有投入黨主席選舉的規畫」。

洪辦指出，洪秀柱希望國民黨不要人云亦云，放棄自己的理想，否則無論誰當上黨主席，都會悖離創黨理念，走向獨台，甚至追隨民進黨腳步，放棄一中憲法，掉入台獨的深淵。