新聞眼／急表態 等東風…國民黨大咖不能說的祕密

前總統馬英九（中）14日與國民黨主席江啟臣（左）以及中廣董事長趙少康（右）等人至先嗇宮參香。（記者季相儒／攝影）

國民黨 主席預計6月公告改選，但隨著高雄市前市長韓國瑜勸進中廣董事長趙少康 參選，已提前開打。只是，可能參選人中有人急表態，有人低調「等東風」，勝算是考量原因，連動2024規畫，更是不能說的祕密。

可能參選的大咖中，趙少康最乾脆，宣布選黨主席僅一周，就掀底牌表態有意拚2024總統，挾長期累積聲望與龐大藍營支持聲量，讓趙一起跑就展現破壞力；但缺乏組織奧援與日益兩極的評價，如何維持熱度，後勢仍待觀察。

而韓國瑜會勸趙少康選黨主席，也凸顯韓對黨主席的位子仍有想法，只是接連遭遇參選總統挫敗、市長遭罷免，就算仍有舞台魅力，自己要選黨主席還是找不到正當性，更別提黨內民選公職對韓的「票房毒藥」效應仍心有餘悸，就算趙不選，韓想出線，也需先走個「過場」。

前主席朱立倫從去年初就被點名至今，擁有完整黨政歷練與相對年輕形象，也讓朱始終在名單領先群。但朱要表態，恐須先說明為何去年不參加黨主席補選，挑戰現任主席江啟臣 的正當性，正是朱目前所欠的「東風」。

至於江啟臣角逐連任雖屬理所當然，至今卻遲不鬆口；持重個性或許是原因，但黨內領導威望不足的結構性問題，以及幹部間心結，恐都是讓已整軍一年的江仍無法誓師主因。

國民黨下屆黨主席，握有2022縣市長選舉提名權，特別在民進黨政府執政屢生爭議下，藍營看好2022，有志之士群起角逐，若能執兵符有功，進則順勢揮師總統大位，退也能先當「king maker（造王者）」，墊起高度，徐圖再戰。

正因為各種變化都有可能，趙韓朱江等可能參選者間也存在不同的合縱連橫選項，要自己選或結盟？何時宣布？每一步都攸關後續不同權位消長。只是，有志拚搏大位者，究竟要處處流露精算的個性？還是展現義無反顧的氣魄？