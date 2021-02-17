公益當起手式…韓國瑜證實「再出發」

高雄市前市長韓國瑜將啟動公益之旅，下一步備受關注。（本報資料照片）

國民黨 主席競爭浮上檯面，外界關注高雄市前市長韓國瑜 選在何處再起。韓因岳父過世，重孝在身，更形低調，春節沒有公開行程，但他在農曆新年後將啟動公益之旅，探訪特殊兒、單親媽、社福機構等，實踐「莫忘世上苦人多」信念。

韓國瑜在岳父李日貴元月治喪期間，幾乎鎮日守在雲林西螺靈堂，韓昔日小內閣成員多次弔唁，為韓送暖，顯見韓團隊的緊密情感，「單飛不解散」。

韓國瑜守喪期間茹素。他說，卸下市長角色後，多數時間在閱讀，看了很多之前太忙無法好好看的書，也藉此沉澱心情。目前定居雲林，依然心繫高雄，關心庶民經濟等，但他也說「現在是陳市長當家，即使有關心，但不方便回高雄，怕被多聯想」。

「黑韓」大將、桃園市前議員王浩宇遭罷免，中廣董事長趙少康則證實韓國瑜力勸他參選國民黨主席，外傳韓可望參選桃園市長，下一步令人好奇。但韓僅證實，透過公益作為再出發起手式，未鬆口參選黨主席或桃園市長，一概以「真的沒多想」回應，還反問記者：「為什麼會傳我要選桃園市長？」

韓的核心幕僚說，很多人勸進韓重出江湖，但重點還是韓要做好準備。

●高雄藍營找不到大咖出戰 議員自救

藍營明年由誰出戰高雄市長之役？多位國民黨籍市議員坦言陷入焦慮，由於現在還看不出「母雞」在哪，士氣也難以提振。有人自求多福、勤耕網路社群 ，也有人自成里鄰友好組織，從點到面布局，提早部署、走自己的路。

國民黨議員陳若翠日前到雲林弔唁韓國瑜的岳父李日貴，閒聊時就忍不住向韓提及明年高雄市長選舉，舉薦前副市長李四川是好人選。陳若翠說，明年選舉很快到來，現在完全看不見母雞在哪裡，坦言自己和支持者都很焦慮，不知道仗要如何打。

大岡山選出的國民黨議員宋立彬說，韓國瑜是旋風型政治人物，可在短時間捲起「韓流」，讓國民黨拿下半數議員席次，陳其邁不是這種性格，加上就任以來施政缺失不少，母雞的功能大概不會像韓國瑜般狂掃政壇；他樂觀認為，國民黨籍議員參選人仍有機會力爭較多席次的空間。

也有國民黨議員不敢寄望明年能有強大母雞來帶小雞，先自行建構「友好組織」，以既有人脈推出「某某某之友會」，不拘人數多寡，在選區內各里蹲點，爭取更多選民認同。連任四屆的議員黃柏霖推教育心智圖來深耕，最近還推語音線上讀書會，用自己的方式超前部署。

國民黨高雄市黨部其實和議員一樣擔心明年選情。曹桓榮說，現在國民黨的士氣大概低到沒有大咖想來高雄參選市長，所以黨部急著拉抬士氣，有好的體質，才有可能好好打這一仗。

至於民進黨部分，高雄市長陳其邁在前市長韓國瑜遭罷免後補選接任，任期雖只有兩年多，但他選前喊出「兩年拚四年」，希望端出讓人民有感的政績，為自己拚連任奠基。陳其邁說，「政績就是最好的宣傳」，他會做好市政，爭取市民認同。