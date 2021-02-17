朱立倫只欠「東風」？ 綠民代：非侯友宜是另有其人

朱侯同盟成形？新北市前市長朱立倫前日在臉書 秀出一張「單吊東風」的麻將聽牌照片，似乎暗喻「只欠東風」，引發外界聯想。藍營民代認為這張東風牌應該不是指特定對象，而是指民意；綠營民代則解讀朱立倫在臉書貼出單吊東風應跟侯友宜 無關，是想告訴大家自己已準備好參選國民黨 主席、2024總統大選。

朱立倫幕僚江俊霆14日在臉書貼出朱侯合影，引發熱議後隨即撤文。朱立倫前日又在臉書貼出一張麻將「單吊東風」的聽牌照，外界猜測是不是在暗喻現在只欠東風，將有所行動，也有另一派人士認為，朱立倫是想藉由侯友宜拉抬自己聲勢，與江啟臣、趙少康一搏聲量，群眾看法不一。

侯友宜昨日上午被問及是否知曉朱立倫指的東風是誰，他說，自己沒看到這則貼文，不清楚詳情，不便發表評論。

國民黨新北市議員林金結認為，朱立倫跟侯友宜從桃園縣時期就有交情，朱對侯還有知遇之恩，所以侯友宜每年都會去拜年，這並沒有什麼特別，認為是外界過度解讀，且朱也不需要用此方式去博聲量。

林金結說，依自己觀察，趙少康、江啟臣並無結盟趨勢，朱立倫當然也沒要必要去找侯友宜結盟與其抗衡。

林金結說，大家都知道朱立倫早已在準備問鼎2024總統大選，他曾做過新北市長、國民黨前主席、桃園縣長，甚至還參選過總統大選，累積許多經歷，若是以參選總統的角度來看，朱的「東風」極有可能是指民意。

民進黨新北市議員戴瑋珊則說，朱立倫與侯友宜是師徒關係，侯應該早就是朱立倫牌桌上的一張牌，朱在臉書貼文上所指的東風應該另有其人，又或者東風其實是一個抽象的「形容詞」。

戴瑋珊說，朱立倫的東風若不是指人，那有可能代表兩種意思，一種是指他現在只缺黨主席這個位置就能參選總統，另一種解讀是，東風這張牌根本就不是重點，他想告訴大家的是，自己已經做好參選國民黨主席、2024總統大選的準備了，又或者朱立倫其實是在玩雙關，這張東風牌同時代表著兩種意思。