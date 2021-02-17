被問7個人要選國民黨主席 馬英九一臉驚訝

前總統馬英九。(本報資料照片)

前總統馬英九 上午參加國民黨 新春團拜，馬英九致詞表示，國民黨在黨主席江啟臣 的領導下氣勢在上升、正面性增加，加上中廣董事長趙少康回鍋，都是正面發展。對於媒體現場詢問有目前7人要選主席，江啟臣對此笑開懷，馬英九也說，確定了嗎？等確定再說，他不會擔心這麼多人要選，因為國民黨近來在很多議題上都有共識。

來源：聯合影

馬英九致詞時表示，剛剛因為三中案開庭，他出席證人庭旁聽，所以耽擱了一點時間，但是一定要趕過來跟大家見面。這段時間國民黨在江啟臣的領導下，他感覺到氣勢在上升，而且正當性也在增加，這是一個令人振奮的現象，又看到像趙少康這些老黨員，離開了又回來，都是一個正面的發展，讓大家感到很振奮。

馬英九也說，但是這只是剛開始而已，尤其是反萊豬、爭取公投正逐漸成形，他覺得是非常重要努力的目標，大家應該全力以赴，未來面對的挑戰還非常多，但是國民黨的團結、改革、奮進是絕不改變的目標。

媒體會後詢問馬英九，怎麼看黨內目前有7個人要選黨主席（江啟臣、前主席朱立倫、趙少康、高雄市前市長韓國瑜、前主席洪秀柱、前台北縣長周錫瑋、智庫副董事長連勝文），馬英九一臉驚訝反問媒體：「7個人要選？已經確定了嗎？」等到名單確定後再說。

媒體追問，這麼多人要選會不會擔心？馬說，不會，最近看得出來，國民黨在許多議題上都有共識，尤其有人剛剛問到，工商界希望蔡政府能夠接受九二共識，這是一個非常好的現象。九二共識處理的問題是主權爭議與定位爭議，如果蔡總統能夠提出處理這兩個議題的好方案，他歡迎討論。

媒體詢問馬英九，在疫苗方面是否有與大陸接觸？馬強調：「我們沒有跟大陸接觸」，純粹是看到國際間對大陸、俄羅斯乃至於印度的疫苗都寄予厚望，所以在台灣疫苗取得的過程諸多困難，而且速度很慢的一個情況下，不要排除一個可能的選項，如此而已。他並沒有說「一定要」，而是說台灣可以要、可以不要，但是不要馬上說不要。