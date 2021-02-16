馬英九江啟臣合體跑廟祈福 求再創新局

國民黨主席江啟臣（右二）15日上午和前總統馬英九（左二）一同到大甲鎮瀾宮上香祈福，鎮瀾宮董事長顏清標（左）在場作陪。（圖：江啟臣服務處提供）

大年初四（15日）是迎神日，包括前總統馬英九 、國民黨主席江啟臣、立法院副院長蔡其昌都在台中勤跑廟宇，他們都祈求疫情 遠離，各行各業趕快恢復正常作息。

立委江啟臣昨上午和前總統馬英九一同到大甲鎮瀾宮上香祈福，鎮瀾宮董事長顏清標在場作陪，接著馬英九轉赴后里鎮安宮，兩人下午還會在萬和宮合體，一同向民眾分送口罩和小紅包。

江啟臣說，台灣去年認真防疫 ，希望今年持續，並期待各行各業能趕快恢復正常作息，另也祈求希望國民黨能「牛轉乾坤、再創新局」。

立法院副院長蔡其昌昨上午到神岡區萬興宮、潭子區潭水亭上香，接著再轉至新社為馬力埔九庄媽接駕，祈求疫情早日退散、國泰民安。

國民黨主席江啟臣（左二）15日上午和前總統馬英九（右二）一同到大甲鎮瀾宮上香祈福，鎮瀾宮董事長顏清標（右）在場作陪。（圖：江啟臣服務處提供）

蔡其昌說，有百年歷史的九庄媽遊庄文化，極具特色在於媽祖婆「有神無廟」，每年都會輪流駐駕各庄民宅，藉由遶境出巡來庇佑九個庄頭的鄉親平安健康。昨日繞境因應疫情僅由值年庄頭馬力埔，恭請九庄媽走路巡視九庄，並要求隨行信眾須全程攜帶口罩，視防疫為第一優先，同時感謝每位信眾共同參與及護持。

蔡其昌表示，非常榮幸能恭迎九庄媽入壇安座，感謝在媽祖婆的庇佑下，加上全國人民上下一心的配合防疫政策，台灣又平安度過了一年。新社九庄媽每年輪流駐駕爐主家宅，是最平易近人的媽祖婆，期許自己能向九庄媽看齊，時刻接觸人民、傾聽民意。