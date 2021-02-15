「該我扛的不會迴避」 蔣萬安鬆口選北市長 陳時中祝福

國民黨立委蔣萬安首度鬆口參選台北市長。（本報資料照片）

國民黨 立委蔣萬安被視為2022台北市長熱門人選，他日前上政論節目時，首度鬆口「該是我要扛的責任，不會迴避」。被視為可能對手的衛福部長陳時中昨說，「這不是疫情」，但任何人在民主社會要承擔社會責任，「我們都祝福他心想事成」。

前總統馬英九 昨說，蔣萬安透露參選北市的意願很好，這種參與精神應是國民黨未來成功很重要的基礎，無論是中廣董事長趙少康 回到國民黨或蔣萬安的承擔，都是非常正面的現象。國民黨內有一套機制，透過機制產生候選人後，全黨都支持，這最重要。

馬英九說，趙少康願意回到國民黨一起奮鬥，讓很多人感到振奮、欣慰，希望趙少康的行動能夠鼓舞更多失聯黨員回來，國民黨才會更有希望。

趙少康受訪時則說，當然支持能夠勝選的人參選，「蔣萬安是能勝選的人」。

對此國民黨主席江啟臣日前表示，萬安委員非常的優秀，大家對他都有很高的期待，關於明年2022的布局還有提名人選，除非各縣市有特別的狀況，否則都會照正常程序，任何人想要代表黨參選或爭取黨的提名，也都必須要照黨內機制來走，年後內部也會有一些相關的討論。