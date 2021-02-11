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蔡英文臉書拜年 特別提「講粵語的朋友不要放棄」

記者丘采薇／台北11日電
中華民國蔡英文於小年夜發表談話。(臉書截圖)
中華民國蔡英文於小年夜發表談話。(臉書截圖)

昨天是小年夜，蔡英文總統在臉書發布影片，以國、台、客、英語向國人及全世界華人拜年。蔡總統新年許願，希望今年所有的台灣人民，都像去年一樣，團結真有力，一起來扭轉疫情、牛轉乾坤，經濟更繁榮、景氣更暢旺。

蔡總統談話中特別對「講粵語的朋友」喊話，她表示，謝謝大家關注她的臉書，也請大家相信，民主制度也許不完美，但依然是目前為止，人類社會最好的制度，請大家保持信念，不要放棄。

蔡總統說，今年因為疫情的關係，很多在國外的台灣人，無法回到台灣過年，也有一些朋友現在還在集中檢疫所或防疫旅館隔離，她要謝謝大家的配合。祝福大家不論身在世界何處，都平安健康，萬事順利。等到疫情趨緩，都可以恢復交流，一切如昔。

自從香港推動「國安法」之後，蔡總統多次藉由重要節日談話，以不同形式提到香港。去年雙十國慶演說，蔡總統提到各國關切港版國安法實施等事件，對印太區域的民主、和平與繁榮正受到嚴峻挑戰。民進黨人士認為，未來在重要談話提到香港及民主，可能會成為常態。

因應防疫，蔡總統與副總統賴清德今年沒有安排廟宇參香行程，不過從初一開始，蔡總統與賴清德將一北一南慰勉政府各單位留守同仁。

蔡總統初一將前往台北市中正第二分局，初二前往新竹市慰勉水利署水利新創科技研發及測試展示基地，隨後到桃園市消防局桃園分隊，初三前往基隆市，慰勉海巡署第二巡防區指揮部。

賴清德則負責南部行程，初一前往高雄市，慰勉興達港海巡基地執勤人員，初二前往台南市，慰勉高速公路局南區交通控制中心執勤人員，初三到台中市慰勉勞動部勞力發展署中彰投分署檢疫所值勤人員。

此外，蔡總統昨天於官方LINE帳號發布「團結防疫好過年」集點卡活動資訊，邀請粉絲從除夕開始進行集點拜年活動。蔡總統昨天也在臉書上發布與圖文作家「廢物女友」合作的春節賀圖，以圖文呈現蔡總統與廢物女友、廢物女友奶奶阿霞一同慶祝新年的畫面，祝福大家新年快樂。

台灣 賴清德 疫情

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