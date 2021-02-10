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總統府公布資政 李遠哲、吳澧培未續聘

記者丘采薇／台北10日電
獨派大老吳澧培。 (本報資料照片)
獨派大老吳澧培。 (本報資料照片)

趕在農曆年前，總統府昨天公布遴聘資政26人、國策顧問76人。聘期均自2021年2月9日至2022年5月19日止。資政方面，曾登報要求蔡英文總統放棄連任的中研院前院長李遠哲及獨派大老吳澧培未獲續聘，另一名獨派大老辜寬敏則獲續聘。新聘資政則包括監察院前院長張博雅、考試院前副院長李逸洋、監察院前副院長孫大川、產業大老許勝雄、聲樂家曾道雄及財經大老黃茂雄。

蔡總統去年5月20日第二任就職至今，這次總統府資政及國策顧問審議拖了八個月才公布。這次聘任的資政共26人，其中續聘共14人，包括海基會前董事長田弘茂、詩人吳勝雄（吳晟）、行政院前院長林全、行政院前副院長林信義、考試院前院長姚嘉文等人。

至於近年與蔡總統互動良好的親民黨主席宋楚瑜，前年因為新華社指他支持「一國兩制」，宋當時強烈否認，也主動辭去資政，蔡總統連任後也未再獲聘。

國策顧問部分，新聘32人，包括彰化縣前縣長魏明谷、交通部前部長賀陳旦、民進黨前副秘書長方昇茂等都入列。續聘方面，包括前大法官林子儀、民進黨台北市黨部前主委黃承國等。副總統賴清德的舅舅、基隆慶安宮主任委員童永也獲續聘。

至於文總副會長江春男及「崑濱伯」黃崑濱則因辭卸國策顧問，未獲續聘。另去年大選自組「宗華教信聯盟」和民進黨競爭政黨票的朱武獻，也未再獲續聘國策顧問。

中研院前院長李遠哲。(記者季相儒／攝影)
中研院前院長李遠哲。(記者季相儒／攝影)

民進黨 賴清德 蔡英文

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