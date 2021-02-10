總統府公布資政 李遠哲、吳澧培未續聘

獨派大老吳澧培。 (本報資料照片)

趕在農曆年前，總統府昨天公布遴聘資政26人、國策顧問76人。聘期均自2021年2月9日至2022年5月19日止。資政方面，曾登報要求蔡英文 總統放棄連任的中研院前院長李遠哲及獨派大老吳澧培未獲續聘，另一名獨派大老辜寬敏則獲續聘。新聘資政則包括監察院前院長張博雅、考試院前副院長李逸洋、監察院前副院長孫大川、產業大老許勝雄、聲樂家曾道雄及財經大老黃茂雄。

蔡總統去年5月20日第二任就職至今，這次總統府資政及國策顧問審議拖了八個月才公布。這次聘任的資政共26人，其中續聘共14人，包括海基會前董事長田弘茂、詩人吳勝雄（吳晟）、行政院前院長林全、行政院前副院長林信義、考試院前院長姚嘉文等人。

至於近年與蔡總統互動良好的親民黨主席宋楚瑜，前年因為新華社指他支持「一國兩制」，宋當時強烈否認，也主動辭去資政，蔡總統連任後也未再獲聘。

國策顧問部分，新聘32人，包括彰化縣前縣長魏明谷、交通部前部長賀陳旦、民進黨 前副秘書長方昇茂等都入列。續聘方面，包括前大法官林子儀、民進黨台北市黨部前主委黃承國等。副總統賴清德 的舅舅、基隆慶安宮主任委員童永也獲續聘。

至於文總副會長江春男及「崑濱伯」黃崑濱則因辭卸國策顧問，未獲續聘。另去年大選自組「宗華教信聯盟」和民進黨競爭政黨票的朱武獻，也未再獲續聘國策顧問。