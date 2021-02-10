新聞評論／鳳山與蓋亞那：蔡總統之局難以和解收場

先前蓋亞那突然中止設立「台灣辦公室」的協議，蔡英文總統透過臉書表達強烈的抗議與譴責。 (取材自臉書)

民進黨 出動大軍，護衛黃捷安度罷免難關。幾日前，蓋亞那 突然中止設立「台灣 辦公室」的協議，距離蔡政府高調宣布「喜訊」不到一天，外交部痛斥中共打壓。蔡英文在鳳山罷捷之役強輾民意守住領導權威，卻在外交戰場因美中博弈新局敗陣；兩個戰場一得一失，透露一件事：蔡總統的跛腳之局仍不脫藍綠對峙與兩岸衝突，很難期待和解曙光。

鳳山與蓋亞那相隔千里，但對蔡政府來說，兩個戰場卻有如執政路線的期中檢驗。鳳山罷捷，延續桃園罷王的洪流，除了在野黨以游擊戰突圍國會劣勢，也是民意對政策不滿的宣洩口，尤以萊豬強行進口相當程度毀損了蔡總統的權威。至於蓋亞那事件，除凸顯「台灣國家化」寸步難行，更讓人警覺到拜登政府與川普政府在處理我國際空間上的關鍵差異：拜登無意挑釁「一個中國」，如此一來，蔡總統「聯美抗中」的基石不復鞏固。

蔡總統連任後，對內一黨專政，外交獨押美國，配合升高兩岸對立，在地緣政治中取得角色，強化威權統治的正當性。從鳳山與蓋亞那兩處烽火，可見這套權力運作模式已面臨挑戰。值得關注的是，民進黨一手將「中共打壓」當成外交失利的藉口，另一手則指責「國民黨扯後腿」；就在國民黨反萊豬公投連署破50萬份時，駐美代表蕭美琴受訪表示「美國很在意負面解讀美豬」。她刻意把反萊豬扭曲成「反美豬」，引起藍營不滿被扣上「反美」的大帽。

蔡政府隻手開放萊豬，也讓817萬票選出的總統提前跛腳。去年8月政府突襲宣布開放，引爆全台民怨，蔡英文便大幅消失在國政前線；而蘇內閣諸多荒腔走板的作為，亦持續腐蝕她的支持度。賴清德、鄭文燦爭奪接班動作不斷，黨內派系忙於籌謀後蔡時代的權力競逐，蘇貞昌更利用行政權不斷壯大個人地盤。耐人尋味的是，蔡總統一再表示力挺蘇貞昌，卻刻意與爭議政策保持距離。例如桃醫事件，她奢談「挺醫護」，但對於疫苗採購無著，卻未聞她積極關注。在全民因疫情恐慌時，她不去關注一線醫護的不合理處境，卻親自慰問半年前中槍的網紅館長。

蔡總統遠離政策火線及派系黨爭，確有助維持支持度不致急墜，形成民意反政策卻不反蔡的特殊現象。她與館長相互取暖，並勤走宮廟，又藉中共軍機密集擾台之際視導部隊；而部隊長官競相拍馬，顯得總統像是到部隊討拍蓄積人氣似的。她動員全黨挺無黨籍的黃捷，卻讓自家黨員王浩宇遭罷免，被點破是因反罷捷主力是新興政團「2046台灣」。這個組織是結合前時力黨員與民進黨太陽花世代公職的側翼，是蔡主席在「黨外」栽培的嫡系，用來在藍綠對抗時扮演戰爭代理人。

蔡總統集結大小綠阻擋罷免浪潮，美其名是終結報復式罷免，實為以戰止戰，阻止反萊豬演成社會抗爭運動，一如當年她透過年輕世代發動公民不服從對抗馬政府。但民進黨升高藍綠對決的主要工具是兩岸議題，在川普下台後，而藍營兩岸話語權漸瘖啞後，綠營火藥所剩無多，只剩國家定位問題藉修憲工程被搬上檯面。

隨著國際情勢演變，小綠對憲改躍躍欲試。從制憲團體向總統施壓，到立院修憲委員會即將啟動，國家象徵可能遭到變更。這一敏感議題，一旦成為蔡總統跛腳之局的助行器，將取代萊豬成為藍綠對抗的戰場，愈發影響美中關係盤整。如此一來，即使蔡總統聲望不墜，藍綠對峙及台海兵凶都難見轉機。