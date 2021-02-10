我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2719萬 逾46.8萬死

耶魯華生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌

黑白集／CNN不夠格，華視就配嗎？

黑白集
國家通訊傳播委員會（NCC）駁回ＣＮＮ替補五十二台。(本報資料照片)
國家通訊傳播委員會（NCC）駁回ＣＮＮ替補五十二台。(本報資料照片)

國家通傳會（ＮＣＣ）駁回ＣＮＮ替補五十二台，理由是「全外語發音不符消費者收視習慣」，消費者需重新適應。舉國皆知，ＮＣＣ替華視卡位，更不惜羞辱全台人民「菜英文」。若真要講收視習慣，觀眾能接受吊車尾的官媒搶占黃金頻道，劣幣驅逐良幣嗎？

ＮＣＣ做掉中天新聞台，替上級屬意的華視鋪平道路，並請系統業者喝「撤案咖啡」。不知咖啡裡下了什麼藥，讓業者「自願」虧本撤案，改排華視上架？ＮＣＣ不惜下海幫華視安內又「攘外」，一手排除優質的國際頻道。

ＣＮＮ是全天候新聞頻道始祖，影響力無遠弗屆，在台有固定收視群。官員推不倒大佛，便推說民眾已有既定收視習慣，還強調於法有據；但《有線廣播電視法》並未規定頻道區塊須以語言區隔。何況，蔡政府推動「二○三○雙語國家」，要設全英語電視台；讓ＣＮＮ進駐，不是更能與國際接軌？ＮＣＣ否決ＣＮＮ，毫無道理。

官員稱頻道規劃得考量市場競爭、消費者權益、內容多樣性及公共利益，指ＣＮＮ不夠格。ＮＣＣ好大的口氣打槍ＣＮＮ，殊不知，這顆子彈也正中華視要害。護航連年赤字的電視台進軍「黃金店面」，符合公益還是朕意？

ＮＣＣ宣稱不會介入有線電視的商業機制，但ＣＮＮ案的照妖鏡一照便知：華視若非有個官爸爸，哪能踩在主委背上攀高枝？

咖啡

上一則

退休少將年輕時救溺3人 他落水獲救53年後 臉書找到恩人

下一則

AIT臉書發影片賀年 片尾藏彩蛋傳達「愛台」

延伸閱讀

觀眾不習慣？NCC不准CNN遞補52台 頻道業者：乾脆說CNN不夠綠

觀眾不習慣？NCC不准CNN遞補52台 頻道業者：乾脆說CNN不夠綠
NCC可廢也可不廢…趙少康喊出「三種做法」

NCC可廢也可不廢…趙少康喊出「三種做法」
怒批NCC！趙少康：我當選總統 會把52台還給中天

怒批NCC！趙少康：我當選總統 會把52台還給中天
中天關台／中嘉撤案、CNN卡關…NCC開路 華視有望遞補

中天關台／中嘉撤案、CNN卡關…NCC開路 華視有望遞補

熱門新聞

長榮一名空姐機上酒後行為脫序遭開除，稱服用安眠藥導致提告求復職吞敗訴。圖非當事人。(本報資料照片)

台空姐機上喝醉 半裸做有氧運動 辯稱是「夢遊」

2021-02-03 02:28
台南永康維冠大樓2016年因南台大地震倒塌。(聯合報系資料照)

臺灣6.1強震 逢台南大地震5周年 全台狂搖驚醒夢中人

2021-02-06 17:02
沈雁驚傳在美辭世，享年60歲。(本報資料照片)

台灣首代玉女「一串心」沈雁在美德州驟逝

2021-02-06 02:30
趙少康接受本報系專訪時表示，將爭取代表國民黨參選2024年總統大選，年後成立競選辦公室和競選團隊。記者鄭超文／攝影

趙少康選2024 王金平、朱立倫、韓國瑜都給同一個答案

2021-02-08 16:57
部分國家拒絕使用特定國家的疫苗。（美聯社）

華郵點名烏克蘭、伊朗拒用「敵人疫苗」 台灣也入列

2021-02-03 20:31
雞排妹性騷擾風波延燒至今。圖／本報系資料照

雞排妹控性騷／百人尾牙無人敢舉證 舞者移除打卡自保

2021-02-07 17:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌

耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌
誤以為炒股暴虧73萬 大學生自殺 家屬狀告「羅賓漢」

誤以為炒股暴虧73萬 大學生自殺 家屬狀告「羅賓漢」
世衛專家：武漢實驗室極不可能洩出病毒

世衛專家：武漢實驗室極不可能洩出病毒
彈劾開場辯論 川普咆哮律師沒講清楚：審判不合憲

彈劾開場辯論 川普咆哮律師沒講清楚：審判不合憲
56：44 參院認定彈劾川普合憲 啟動彈劾辯論

56：44 參院認定彈劾川普合憲 啟動彈劾辯論