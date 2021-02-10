黑白集／CNN不夠格，華視就配嗎？

國家通訊傳播委員會（NCC）駁回ＣＮＮ替補五十二台。(本報資料照片)

國家通傳會（ＮＣＣ）駁回ＣＮＮ替補五十二台，理由是「全外語發音不符消費者收視習慣」，消費者需重新適應。舉國皆知，ＮＣＣ替華視卡位，更不惜羞辱全台人民「菜英文」。若真要講收視習慣，觀眾能接受吊車尾的官媒搶占黃金頻道，劣幣驅逐良幣嗎？

ＮＣＣ做掉中天新聞台，替上級屬意的華視鋪平道路，並請系統業者喝「撤案咖啡 」。不知咖啡裡下了什麼藥，讓業者「自願」虧本撤案，改排華視上架？ＮＣＣ不惜下海幫華視安內又「攘外」，一手排除優質的國際頻道。

ＣＮＮ是全天候新聞頻道始祖，影響力無遠弗屆，在台有固定收視群。官員推不倒大佛，便推說民眾已有既定收視習慣，還強調於法有據；但《有線廣播電視法》並未規定頻道區塊須以語言區隔。何況，蔡政府推動「二○三○雙語國家」，要設全英語電視台；讓ＣＮＮ進駐，不是更能與國際接軌？ＮＣＣ否決ＣＮＮ，毫無道理。

官員稱頻道規劃得考量市場競爭、消費者權益、內容多樣性及公共利益，指ＣＮＮ不夠格。ＮＣＣ好大的口氣打槍ＣＮＮ，殊不知，這顆子彈也正中華視要害。護航連年赤字的電視台進軍「黃金店面」，符合公益還是朕意？

ＮＣＣ宣稱不會介入有線電視的商業機制，但ＣＮＮ案的照妖鏡一照便知：華視若非有個官爸爸，哪能踩在主委背上攀高枝？