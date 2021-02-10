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新聞眼╱趙少康會成為下一個韓國瑜嗎？

記者 劉宛琳
高雄市前市長韓國瑜與中廣董事長趙少康。(本報系資料照合成)
高雄市前市長韓國瑜與中廣董事長趙少康。(本報系資料照合成)

趙少康回國民黨，不僅投下參選黨主席的震撼彈，更表態要問鼎2024，不管參選的理由是與月底開庭的三中案有關，還是真的想救黨救台灣，一連串的動作讓人摸不著頭緒，但已經成功博得媒體版面。上一個在國民黨這麼受關注的人就屬韓國瑜了。韓國瑜的大起大落值得趙少康借鏡，不過，趙少康會成為下一個韓國瑜嗎？

回顧趙少康回黨、聘中評委、選黨主席到參選總統的一周驚奇，從韓國瑜勸進參選的「黨主席代理人」到沒和韓國瑜討論的「總統擬參選人」，國民黨不只主席之爭白熱化，連總統初選都未開打先轟動。縱橫政媒，趙少康的變化比時局還快，不管是精心布局的盤算，還是臨時起意的演出，都讓國民黨基層情緒沸騰。

一個是百年難得一見的「政治奇才」，一個是睽違25年重返政壇的「政治金童」。兩人的相似之處，除了都曾離開政壇一段時間，一回來就想選黨主席，辯才無礙善用庶民語言外，也都熟捻媒體操作。不過相較於韓國瑜愛「蓋牌」，趙少康則不斷「掀牌」，現在距離總統初選還有2年時間，他接下來還要如何出招？值得觀察。

趙少康不管選不選主席，都已經籌備要選總統，無論這是手段還是目的，早已超越「趙韓聯盟」所產生的效應。別說他不把江啟臣當成對手，韓國瑜對他來說也不過是「起手式」，他不僅表現出身為知識藍的驕傲，靠著韓國瑜的加持收編韓粉，再藉由自己的聲量征服基層黨員，展現「形勢比人強」的野心。但想要成為藍營的共主，他最大的敵人不在黨內，而是民進黨的挑戰。

贏得黨內初選，對韓國瑜和趙少康來說並非難事，可是與民進黨競選總統就不同了，如果不能走出同溫層，以為把持深藍就可以登高一呼，離開政壇太久的他們，恐怕會因為當前的「聲勢」而錯估「形勢」。韓國瑜走紅不到兩年即因謀求大位被民進黨貼上「落跑市長」的標籤提前出局，趙少康剛回來就要選主席、總統，黨員的位子還沒坐熱，已經當起「刺客」，如果無法通過黨內這一關，要如何面對民進黨的層層檢視？

國民黨在2020大敗後聲勢低迷，接連在罷韓及補選上受挫，改革又陷入路線之爭，讓「江主席」的能力備受質疑。現在確實需要注入一股活水，但韓國瑜的勢力還在蠢蠢欲動，趙少康已經開始布局選舉，趙的玩法會讓自己超越韓國瑜嗎？是成為2018年的「韓流」，還是2020年的「寒流」？國民黨內的零和遊戲才正要開始。

韓國瑜 國民黨 民進黨

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