參選2024總統 趙少康：不會當副手

趙少康8日表示，將爭取代表國民黨參選2024年總統大選，年後成立競選辦公室和競選團隊。(記者鄭超文／攝影)

中廣董事長趙少康昨天接受本報系聯合報專訪表示，不管能不能選黨主席，都將爭取角逐2024國民黨 總統初選，已著手規畫競選團隊與辦公室，將於年後成立，並同步提出兩岸政策；他說，就算初選輸了也會願賭服輸，他不會脫黨，也不會考慮當副手。

趙少康坦言，這個決定沒有與任何人討論過，無論是高雄市前市長韓國瑜、前總統馬英九，或是太太「都沒有」。

趙少康強調：「蔡英文做不好，民進黨執政太爛，我才要出來選」，盼未來能促成兩岸和平、藍綠和解。除此之外，他也認為總統權力過大，當選會提出內閣制修憲。

對於潛在競爭者前主席朱立倫、新北市長侯友宜 ，趙少康說「我看好我自己」。趙表示，侯友宜是很強的候選人，但有要不要連任新北市的問題；朱立倫會不會選，他不知道，針對被質疑「卡朱」，他則說現在沒有誰能卡誰，難道他表態，朱就不選了嗎？趙少康也點名江啟臣，雖然江主席當得不錯，「但是你真的認為他2024能選上總統嗎？」

改變遊戲規則「當然不好」

有關參選黨主席的資格問題，趙少康表示，他不會去找中常委提案修改黨主席選舉作業細則；不過他也質疑入黨一年條款，現在還有人頭黨員的問題嗎？國民黨員現在少很多，「理論上是多多益善，何必去排斥人家」。

若有機會當選黨主席，將來如何帶領國民黨打贏2024大選？趙少康說，除了提名 最適當的候選人，提名制度也要大公無私。對於是否會重演2020為了高雄市前市長韓國瑜、鴻海創辦人郭台銘改變遊戲規則，他坦言「中間改當然不好」，除非是很有必要，否則輸了，改規則也救不了。

對於黨內批評一回來就要選黨主席，是破壞黨內團結。趙少康則說，「黨主席是我要就有嗎？」黨主席只要按照選舉制度，誰能出來就出來，這和破壞團結有什麼關係？大家公平競爭，選不上就支持那個選上的人，這才是真的團結。