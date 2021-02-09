新聞評論／國民黨要集體壯大 還是繼續打地鼠？

媒體人趙少康重新加入國民黨 ，黨內正反評價皆有。正的一方，認為趙少康關照面廣，爆發力強，有助於激發藍軍的總體戰鬥能量；負的一方，認為他剛返黨就挑明要參選主席角逐總統，流於個人算計，不應為他因人設事。民進黨顯然樂於看到藍營內訌，添油加醋地將此事形容為「韓趙聯盟」對國民黨的「軟性政變」，要使國民黨「新黨化」。接下來的發展，仍有待觀察。

平情而論，趙少康把返黨與選主席、選總統的「三合一」混在一起宣布，確實太粗糙也太高調，連外人也感到不解。當時的情況，是這個消息被綠媒搶先披露，並作出極不友善的評論；趙少康倉促回應，就說了太多話，包括指責國民黨有「內奸」在內；但他隨即修正，稱自己不一定要選主席，只要能為台灣做事不排斥任何位置；他後來進一步補充，將「爭取」2024參選總統。

相形之下，江啟臣 主席的回應便顯得穩健。他第一時間歡迎趙少康返黨，隨即通過入黨案，並同意聘他為中評委；如此等於給了趙少康參選主席的半張門票。至於選主席的黨齡限制是否由一年改為原本的四個月，確應交由黨內機制決定；江啟臣不能只因與趙少康的一次飯局，即作出過多承諾。江啟臣雖然資歷尚淺，但他的表現堪稱有為有守；若吳敦義仍任主席，事情可能就不會如此俐落。

接下來，趙少康必須向藍軍說明的，是他的「少康中興」計畫究竟是什麼？這點不僅國民黨員高度關切，一般民眾也感到好奇。所謂「少康中興」，當然不能只是由他任主席、由他參選總統之類的皮相描述，而需有更具體的戰略大綱；諸如：黨的兩岸路線要如何定位、黨的組織和戰力要如何統合、黨中央與執政縣市如何加強呼應、2022贏的戰略，以及面對民進黨一黨獨大，藍營應如何聯合其他在野黨合力攻防等。其中，有些事可能仍有待黨內討論凝聚共識，但只要思考問題的方向正確，即不難釐出清楚的頭緒。

除此之外，趙少康也必須就「趙韓結盟」提出說明，「結盟」是否確有其事，或者只是外界望文生義之臆測？韓國瑜 前年參選總統掀起的「韓流」，使藍軍草根出現有效的動員；然而，韓國瑜個人的條件與特質始終無法擄獲藍營菁英階層的認同，終而以大敗收場。上次大選，趙少康初期曾先支持郭台銘；這次他返黨，卻是由於韓國瑜勸進。兩人之間究竟有無結盟默契或交換條件，他必須開誠布公說明。如此，黨內人士才知道趙少康返黨是一個獨立議題，或者是附帶韓國瑜條件的「一加一」選項。

「韓粉」固然是國民黨的重要支柱，但它的危險是其動向和黨的腳步未必一致，且容易遭到綠營網軍偽冒，以致虛實難辨，甚至演成失控的結局。國民黨最好的辦法，是成立一個社運部門請韓國瑜主持，讓他設法將這類草根力量集結成更有組織的基層力量，同時也要促使黨內菁英更接地氣。此事，在江啟臣可能力有未逮，而趙少康則有更佳條件。

趙少康此際即宣布要爭取2024大選出征，似顯突兀；但比起上次國民黨直到初選前才冒出韓國瑜和郭台銘廝殺似乎要好一點。一則讓黨內有更充裕的時間思考選擇；二則，趙少康必須先拿出政績或戰功，證明自己夠格披這件戰袍。至於國民黨，則要想清楚自己的未來：整個黨是要集體壯大？還是要繼續在黨內玩「打地鼠」遊戲，對任何冒出頭的人都給予迎頭痛擊？