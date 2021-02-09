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綠營熱議：政治謀略趙少康勝韓國瑜

台灣新聞組╱台北9日電
趙少康9月與韓國瑜會面，產生了重回國民黨的念頭。圖為韓國瑜與侯友宜2年前上TVBS「少康戰情室」。（圖：TVBS提供）
趙少康9月與韓國瑜會面，產生了重回國民黨的念頭。圖為韓國瑜與侯友宜2年前上TVBS「少康戰情室」。（圖：TVBS提供）

中廣董事長趙少康宣布重回國民黨並參選2024年總統，民進黨目前未有公開回應，但據了解，民進黨表面冷靜，私下其實充滿熱議；曾與趙少康交手的綠營資深政治人物都認為，趙少康最擅長的是議題設定，再加上立院國民黨團的「少康幫」立委互相呼應，未來絕對話題不斷。

被視為民進黨2024熱門人選的桃園市長鄭文燦，被問及趙少康想參選2024總統，鄭文燦說，趙少康現在才要重回國民黨，想這個時間是國民黨內部初選提名的問題，他沒有什麼好評論。

民進黨資深立委認為，趙少康雖然已經70歲，但對中間選民來說仍有吸引力，若能藉此鞏固深藍，又開拓青壯年世代中間選民支持，對於民進黨來說是一大挑戰。

另有資深黨內人士認為，趙少康與韓國瑜都有群眾魅力，韓國瑜是「非典型政治人物」，但趙少康一直是政治中人，雖然近年轉戰媒體，但其實不曾真正離開政壇，對政治的謀略會勝過韓國瑜非常多。

前立委邱毅則在臉書上表示，趙少康決策快速、媒體效果好，這是可預期的「趙氏風格」，但趙少康沉不住氣，先宣布參選總統的策略混亂，也讓原本「趙韓結盟」的默契給破壞了，「太急，容易被抓住弱點。」

民進黨 國民黨 韓國瑜

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