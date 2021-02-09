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反萊豬公投連署破50萬份 江啟臣：中選會別卡案

台灣新聞組／台北9日電
國民黨主席江啟臣（中）8日率黨務主管舉行「反萊豬公投連署突破50萬」記者會，並感謝參與連署書工作的志工。（記者侯永全／攝影）
國民黨主席江啟臣（中）8日率黨務主管舉行「反萊豬公投連署突破50萬」記者會，並感謝參與連署書工作的志工。（記者侯永全／攝影）

「刪Q總部」提出罷免台灣基進立委陳柏惟行動，提案領銜人楊文元昨日將4357份罷免提議書送到中選會。國民黨主席江啟臣昨天宣布，「反萊豬公投」連署突破50萬份，將持續蒐集衝高份數。

楊文元呼籲陳柏惟面對選民質疑，不要一下扯中共、一下扯國民黨，說罷免的是反對勢力，每天當神主牌一直講。

陳柏惟回應說，這是一場有針對性、預謀性的罷免案，衝突的目標是整個台灣民主制度。

楊文元說，這次發起罷免陳柏惟，是其政見承諾一再跳票；而且身為台中第二選區立委，卻不關心選區，在全台廣開服務處，此外，陳柏惟在立法院及社群媒體的發言令人無言，最引起民怨的是人民不想吃含萊克多巴胺的美豬，陳柏惟卻一路護航，在萊豬表決投下贊成票。

另外，國民黨主席江啟臣昨天宣布，「反萊豬公投」連署突破50萬份，將持續蒐集衝高份數、嚴格審查每份連署書的正確性，未來會在最短時間內將連署書送中選會，呼籲中選會秉持行政中立盡速審查，不要卡案。

至於是否參與「罷萊委」行動，江啟臣說，公投是他們領銜提案、發動連署，當然以公投為最主要目標，罷免的一貫態度就是尊重民意，視個案狀況提供不同協助，不管結果如何，國民黨都是尊重。

國民黨 公投 江啟臣

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