NCC可廢也可不廢…趙少康喊出「三種做法」

中廣董事長趙少康說若選上總統考慮「不要NCC」。（本報資料照片）

中廣董事長趙少康昨天宣布參選2024總統，他日前曾說若選上總統，要把52台還給中天，昨天進一步指出有三種做法，包括不要NCC（國家通訊傳播委員會），這種不是獨立機關，號稱獨立機關的都可以「作廢」。

趙少康認為，讓中天回復52台有幾種做法，第一，如果屆時NCC還在，希望NCC可以考慮讓中天回復52台；第二，不要NCC，這種不是獨立機關，號稱獨立機關的都可以作廢；第三，NCC不由政府來提名 ，由民間來組成也可以，或是民間的媒體自律委員會。他說，有好幾種可能性，看怎樣對媒體公平、合理，就怎樣做。

另外，趙少康的中廣涉入黨產案官司，被問到是否擔心中廣成為下一個中天？趙少康說，中廣和中天不一樣，兩者情況不同，中廣的案子形式上都沒有責任，他23日出庭也是當證人，而且最近中廣和黨產會的官司是告贏（一審），黨產會說是附隨組織，中廣說不是，所以跟中廣無關，「如果跟中廣有關係，那默默不出聲最好，宣誓效忠民進黨 不就沒事了嗎？」

對於在此敏感時機回來選黨主席，是否會擔心中廣問題被政治化？趙少康說，還好啦，他不擔心，「民進黨要政治化就政治化，我決定了就不擔心了」。相信大家的眼睛都是雪亮，而且他如果當上黨主席就必須要辭掉中廣董事，中廣股權也必須要轉讓，就都沒有了。