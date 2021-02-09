觀眾不習慣？NCC不准CNN遞補52台 頻道業者：乾脆說CNN不夠綠

圖為國民黨立院黨團日前召開記者會，抨擊NCC硬撤中天、強塞華視。(本報資料照片)

國家通訊傳播委員會（NCC）昨日加開委員會，將大豐、TBC申請由美國 有線電視新聞網CNN，以及嘉義世新、國聲規畫以法國新聞頻道FRANCE 24補進52台的申請案，全部予以駁回。

本報系聯合報報導，NCC指CNN與FRANCE 24都是說英文的外國新聞頻道，雖屬性同為「新聞」，但49到58台是台灣 新聞頻道區塊，消費者已習慣在這幾台中獲取在地時事、公共資訊等，假如把外語外國新聞頻道放在52台，消費者需「重新適應」，不符合消費者收視習慣。

「NCC不會介入有線電視商業機制，」NCC發言人翁柏宗表示，目前沒有新案送進NCC，NCC也不會主動要求業者送交52台的替補頻道申請，但對業者來說，52台屬於「黃金店面」，基於商業考量，系統業者應不會拖太久。

NCC主委陳耀祥去年底力保公廣系統新聞頻道上架52台，業界傳出在中嘉與華視接觸頻道代理事宜後，中嘉就搖身一變成最有內宣效果的幫手。知情人士認為，既然NCC態度明顯、中嘉又配合行事，各家系統商就在等中嘉確定代理華視新聞資訊台，再去洽談，全台定頻即完成。

另據中國時報報導，原本在第一時間拋出寰宇新聞台的中嘉，先是被NCC主委陳耀祥請喝兩次咖啡，最後以「拖」字訣對待，導致中嘉被迫自行撤件，改與華視簽約，預計農曆年後送出移頻申請，最快3月上架。事實上，從陳耀祥上周談話，已有幫華視圍事、預告將搬開石頭的味道。

陳耀祥辯稱，過去系統台要付好幾億元台幣的授權費給中天新聞台，現在跟華視談好，還可以拿上架費，加總可以多賺幾億元，沒什麼不好。不過系統業者揶揄，這叫賤價出售，是在NCC的威迫下含淚接受，沒有得選。系統業者表示，當初寰宇承諾支付的每年上架費多達台幣3億元，但NCC硬要中嘉撤，換上個每年僅能支付1800萬元上架費的華視，等於強迫中嘉吞下2億多元的營收 損失，「這還叫沒什麼不好嗎？」根本就是以官逼民。

頻道業者看到NCC駁回CNN的理由，先是大笑三聲，直言NCC既然敢關中天，接下來再怎麼荒唐，蠻橫強塞華視進駐52台，也都不意外，「乾脆說CNN不夠綠、沒有台灣價值，不符收視習慣算了」。