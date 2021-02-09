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定罪前總統？參院「川普彈劾大審判」開戰時間表

加州單日確診數 近3個月來首次低於萬例

黑白集／桃醫「危機解除」 陳時中搶救鄭文燦？

黑白集
陳時中和鄭文燦8日高調宣布衛福部立桃園醫院「危機解除」。(本報資料照片)
陳時中和鄭文燦8日高調宣布衛福部立桃園醫院「危機解除」。(本報資料照片)

衛福部長陳時中和桃園市長鄭文燦連袂舉行疫情記者會，高調宣布衛福部立桃園醫院「危機解除」，前進指揮所解散。陳時中大誇「良將精兵」，鄭文燦則感謝中央，順便自誇市府團隊專業認真。會後，蔡總統追加：「謝謝桃園，大家辛苦了！」疫情說明會，如同表功大會。

但桃醫危機真的解除了嗎？至今，仍有確診者查不出感染源，院內篩檢仍有人未確定結果；另外因桃醫疫情被隔離者，仍有4000多人。指揮中心承認，針對桃醫工作人員的第二階段血清抗體檢測剛要開始，人數近1800人。先前確診判斷情況詭譎多變，大談「危機解除」究竟為何？

指揮中心對鄭文燦的「特別待遇」，令人好奇。去年4月磐石艦群聚感染，高雄市首當其衝；有官兵拒絕市府疫調，當時的高雄市長韓國瑜想要開罰，陳時中卻反嗆「接觸者沒有義務配合疫調」。後來磐石艦疫情未擴大，但指揮中心並未「表功」，甚至連「逆時中」都成了罷韓罪狀之一。

桃醫是衛福部直屬醫院，此次疫情，卻是鄭文燦受創較重。他原被認為是接任行政院長最可能人選，又是蔡英文「欽定」的總統接班人，桃醫感染卻成了他的政治危機。春節將至，這個早來的「危機解除」，與其說是要安民心，不如說是陳時中送給鄭文燦搶救聲望的大禮。

疫情 陳時中 檢測

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