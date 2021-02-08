罷萊委陳柏惟、吳思瑤首階火速達標 藍委挺「罷免綁公投」

「刪Q總部」日前成立，8日正式向中選會提案。（本報資料照片）

黃捷罷免案未通過，「罷萊委」行動未受影響。罷免綽號3Q哥的台中立委陳柏惟行動正式啟動，「刪Q總部」今天下午將正式向中選會提案，並提交第一階段領銜人名冊。若接下來的罷免程序按表操課，依照時程推估，罷免案投票 時間最晚可能落在9月中旬以前，時間與8月28日公投 日接近，罷免投票能否合併「反萊豬公投」引人矚目。

罷免台北市立委吳思瑤的領銜人、北市議員陳重文也說，已成立「瑤滾總部」，連署順利，還有坐輪椅的老奶奶，因不想曾孫在學校吃到萊豬，來參與連署，罷瑤一階連署已過3000份門檻。

陳柏惟說，罷捷失敗，他沒因此吃下定心丸，小黨資源和立場一定會被針對，他6日傍晚PO出影片回應，罷捷行動失敗有三個不為台灣 人民接受的理由，並認為未來發起罷免案應有正當性，不能隨便找個理由。

陳柏惟還說，「做為台灣人，如果共產黨要拿國民黨這支手槍，打出罷免的子彈，我們一定會站在第一線，來替台灣人承擔」。

對於黃捷罷免案結果，吳思瑤表示，看到人民反對復仇式的罷免，人民不支持政治的操作，珍貴的民主制度不應當被過度的濫用或誤用，人民已經展現了他們的意見。

但陳重文認為，罷捷是政治問題，罷瑤則是食安問題，兩者不能混為一談；罷瑤不是報復性罷免，是因吳思瑤在立院領銜提出反「反萊豬」，沒收學生在校園營養午餐的選擇權。

「刪Q總部」日前啟動第一階段提議書連署作業，短短五天就突破2900份門檻，火速達標。罷免提議領銜人楊文元表示，部分資料可能因疏漏而汰除，希望繼續衝高份數，並按照原定計畫，今天送交中選會。

根據選罷法相關時程推估，從現在第一階段罷免案提議書送件後，到二階段連署，中選會可望在7月13日宣告罷免案成立，依法必須在20天至60天內舉行投票，時間點接近8月公投日，國民黨團首席副書記長陳玉珍說，相關罷免團體的後續進度如果順利、時間上也允許，中選會或可考量合併舉辦，也能節省政府成本。

台中市立委第二選區選舉人數29萬1122人，罷免提議門檻2912人、連署需2萬9113人以上，以此概算，欲通過罷免陳柏惟的門檻是7萬2781人。

另外，罷免民進黨高雄市議員高閔琳的二階連署，尚需再補5485人連署，補件期限2月9日。罷琳團體發言人陳清茂昨說，會完成補件，有信心過關。高閔琳說，希望罷琳團體審慎思考，別再濫用社會資源，她會勇敢接受檢驗，與罷琳團體正面對決。