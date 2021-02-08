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冷眼集／陳柏惟亮出抹紅牌 民進黨能不挺反罷免？

重磅快評
台灣基進立委陳柏惟。（本報資料照片）
台灣基進立委陳柏惟。（本報資料照片）

罷捷未過關，但「刪Q」行動並未放緩，罷免台中立委陳柏惟的「刪Q總部」8日將向中選會提案，眼看民進黨副秘書長林飛帆投票前抺紅罷捷，陳柏惟不假手他人，也用不著提香港，直接消費國民黨，指中共若以國民黨為手槍打罷免子彈，他會承擔；民進黨尚未表態是否「保Q」，但陳柏惟一出手就這麼重，民進黨似乎不想理他也難。

罷捷投票前夕，林飛帆一鳴驚人，發文挺捷聲稱黃捷若被罷免，就是港版國安法第一個成功DQ的民選議員，「不是在香港，而是在台灣」，林飛帆跳脫邏輯徹底抹紅罷捷行動，在民進黨全力動員之下，黃捷驚險挺過罷免危機。排在黃捷之後的陳柏惟看到黃捷雖非民進黨員，卻是民進黨的忠實側翼，占據抵擋割萊委行動的戰略位置，才會有蔡總統下達「護捷」動員令的禮遇，當然也想如法炮製一番。

罷捷投票結果揭曉後，陳柏惟到廟裡參拜，受訪時表達對罷捷失敗的看法，他說不論罷免案的正當性如何，用不理性理由提罷免，還是有其威脅性，但最後邪惡還是戰勝不了正義；這種說詞勉強算是場面話，但他接著又說，中共若以國民黨為手槍打罷免子彈，他會承擔云云。這些話聽起來就和林飛帆的抹紅套路有異曲同工之妙。

問題是，陳柏惟7日也自承，針對地方提出的罷免案，第一階段連署，不管藍綠一定都辦得到，如果提案成功也不是太奇怪的事，反正國民黨支持者不只2000人，他還是要看到罷免書的內容、領銜人是誰再討論。

看來陳柏惟對刪Q提議領銜人楊文元很陌生，不巧的是，楊是土生土長的台中龍井人，不僅聲明自己無黨無派，過去還曾是陳柏惟的支持者，只是不滿陳根本不想兌現「若選上就要讓中火在農曆春節關一天」的政見以及歷來脫序的言行而發起罷免，陳柏惟沒先做功課，直接一槍就打到國民黨，還說中共以國民黨為手槍打罷免子彈，真的是欠缺了說服力。   

再者，對於「刪Q」行動，國民黨一直沒有正式表態，一年前被陳柏惟PK掉的國民黨籍前立委顏寬恒更是低調以對，面對媒體採訪，他直接表明「我跟他是對手，怎麼說都不對，對於罷免案，我就尊重，也不會插手」，如此謹慎，就是想避免送子彈給陳柏惟，但陳拿起槍就向國民黨掃射，也不管是不是空包彈，反正就先抹紅一遍再說。

陳柏惟常以小黨自居，但其實是民進黨側翼，萊豬表決時更力挺民進黨，民進黨都看在眼裡，不枉去年大力相助以打敗顏寬恒，再怎麼說，屆時還是會挺他度難關；只是，陳柏惟行事爭議大，「中二」選區和鳳山選民結構不同，民進黨向來精算，會不會全力投入？是否牽動後續割萊委的戰局？都得再精算，陳柏惟這麼快就打抹紅牌，王牌既已亮出，後勢真的很值得再觀察。

民進黨 國民黨 投票

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