國民黨：協助推動罷萊委 不會提案調罷免門檻

中廣董事長趙少康認為當前罷免民代作為已陷入報復式罷免，呼籲暫停，但國民黨表示將協助推動罷萊委。（記者曾吉松／攝影）

高雄市議員黃捷罷免案未通過，傳出藍營要暫緩推動罷萊委。國民黨 昨表示，會尊重制度（罷免門檻）及罷免團體的提案，對於適時協助人民表達意志的態度不變。國民黨立委李貴敏說，民進黨 一黨獨大，台灣民眾表達民意只剩公投和罷免兩種途徑。

國民黨黨務高層也說，不會去提案調高或調低罷免門檻，「民進黨自己修的法，就自己負責」，反正民進黨對於罷免永遠就是雙標，他們為了要罷免國民黨的人調降門檻，國民黨卻不能支持罷免綠營民代的團體，「他們傾全黨之力支持罷免就代表光榮，國民黨支持人民提出的罷免就是仇恨？」

國民黨立委林為洲說，選罷法修法不是不能討論，但要修法也要下一屆適用，不能因為這次的罷免結果「因人設事」；民進黨當初通過的修法確實有單一選區和多席次民代門檻上的矛盾，對單一席次太低，對多席次又太高，選上和罷免的票數不成比例，但此時若提案修法只是為了不被罷免，並不恰當，也沒有道理，「這是民進黨修的法，民進黨要先表態」。

雖然罷捷未通過，但前總統馬英九 昨表示，高雄鳳山這麼綠，能拿下55比45票數，國民黨雖敗猶榮。

中廣董事長趙少康認為當前罷免民代作為已陷入報復式罷免，呼籲暫停，先回頭檢討選罷法。馬英九認為，應該看議題，不應一概而論，例如「罷萊委」就是為了反對政策主張，不是針對個人。立委賴士葆也強調，國民黨罷免萊委行動不會停，要讓違反民意的民代接受檢驗，不應只聽黨意。

罷捷未成功，是否影響反萊豬氣勢？馬英九說，反萊豬已有超過50萬人連署，這與升斗小民的生活息息相關，很多人支持，「不會影響」。

新北市長侯友宜對黃捷罷免案表示，尊重民意的選擇。至於趙少康認為應先回頭檢討選罷法，侯表示，如果法律不給民眾這樣的權利，當然也尊重民意，「這過程我們都尊重」。

黃捷挺過罷免案，昨由民進黨立委許智傑等陪同謝票，她說，有透過立委向蔡總統致謝，也感謝高雄市長陳其邁。媒體當著許智傑的面，詢問黃捷會否角逐鳳山立委？她笑說，從來沒想過，「這些很算計的事，我從來不會去想」。是否加入民進黨？她表示，本土、進步力量繼續團結，「鳳山隊」會走下去，大家是好朋友、一家人。

罷捷總部則指黃捷在投票日涉違反選罷法，不斷指罷免是報復性，今天會到選委會提告。