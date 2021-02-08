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黑白集／向蔡英文鞠躬 軍人禮節亂了套

黑白集
蔡英文總統日前到高雄阿蓮陸軍第8軍團裝甲564旅視導，官兵戰技操演後集體對總統行鞠躬禮。（記者劉學聖／攝影）
蔡英文總統日前到高雄阿蓮陸軍第8軍團裝甲564旅視導，官兵戰技操演後集體對總統行鞠躬禮。（記者劉學聖／攝影）

蔡總統視察裝甲旅，官兵戰技操演後集體對總統行鞠躬禮，被批不符軍人禮節。軍方回應係比照格鬥術通用禮儀，背後有武者風範等意涵，更指外界惡意汙衊。但許多人看來，似乎有點硬拗。

當今武林百家爭鳴，單論禮，就有抱拳、抱刀、持劍、合參、見山、合十等，各有其意義。一些格鬥術也見鞠躬禮，例如巴西柔術，上下道場時都得鞠躬感謝道場提供磨練及保護。有些格鬥術，也要求對前輩、教練、對手等行鞠躬禮；但他們都身著格鬥服，並依循其傳統規範。

國軍戰技操演是軍人的團體戰力展現，著軍裝，有帶隊官，並非個人競技格鬥。此外，像特戰部隊戰技操演後向觀眾致意，也非行傳統鞠躬禮，而是身體躬身同時昂首向前，展現「軍人永不低頭」的驃悍。

依國軍禮節，軍人敬禮包括立正、舉手、持槍、托槍、舉槍、撇刀、吻刀等等，均有適用時機與場合的詳細規定。其中鞠躬適用時機，為對國旗暨國父遺像行禮、晉見總統或對總統肖像行禮，甚至包括祭禮。室外則概以舉手禮為主。一旦亂了套，自易產生聯想。

近來國軍迎送總統，揮彩球、高呼「我愛你」，都引起非議。軍方可以與時俱進求新求變，卻不能無視傳統及規範。軍方強調武者風範，但不能忘記，軍人禮節也是武德的表現。

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