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趙少康：江啟臣能選贏2024嗎？我看好我自己

記者劉宛琳、高凌雲／台北8日電
重返國民黨之後，中廣董事長趙少康8日表示，他將爭取代表國民黨參選2024年總統大選。(記者鄭超文／攝影)
重返國民黨之後，中廣董事長趙少康8日表示，他將爭取代表國民黨參選2024年總統大選。(記者鄭超文／攝影)

中廣董事長趙少剛重回國民黨，不只參選黨主席，他今天透過專訪，宣布自己要選總統。對於目前有前主席朱立倫、新北市長侯友宜等潛在競爭者，他表示「我看好我自己」、「我會選啊，當然」。

對於若有機會當黨主席，如何帶領國民黨打贏2024大選？趙少康表示，提名最適當的候選人，提名制度要大公無私；他說，2020大選中途更改規則不好，但規則也不是完全沒彈性，要以勝選為原則。

趙少康說，侯友宜是很強的候選人，但侯還有要不要連任新北市的問題；對於朱立倫，他則說，「不知道」還反問記者「你覺得呢？」。至於江啟臣，他表示江當主席其實表現得不錯，在萊豬、罷王和罷捷案都不錯，表現甚至比預期的好，「但是你真的認為他2024能選上總統嗎？」似乎透露也把江視為潛在總統人選。

趙少康重申，他選主席也不一定要選總統，因為他不一定要當國民黨主席，而要視競爭有沒有勝出，「我選不選還要看狀況，江啟臣如果很想選，也還不錯，他繼續幹就好」。他也說，不會去找中常委提案修改黨主席選舉作業細則，這部分他尊重中常委。他說，自己選主席是為了救台灣，避免一黨獨大，要先救台灣才能救國民黨，才能救兩岸和平，也才能救下一代的未來。

提到若有機會當選黨主席，要如何來打贏2024大選？趙少康說，就是提名最適當的候選人，並強調提名制度要大公無私。對於是否會重演2020為了高雄市前市長韓國瑜、鴻海創辦人郭台銘改變遊戲規則，他說，「遊戲規則要先討論清楚，中間改當然不好」，除非是很有必要，否則輸了，改規則也救不了。他強調，還是要以勝選為原則，政黨規則不能完全沒有彈性，但要把規則講清楚，遊戲規則必須選出最好的候選人。

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