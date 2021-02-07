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趙少康籲停止罷免 羅智強：另類鄉愿

記者周志豪／台北7日電
圖為國民黨革實院院長羅智強（中）在主席江啟臣（左二）的陪同下，捐出百輛反萊豬公車在台中市巡迴，誓言守護食安。（記者黃仲裕／攝影）
圖為國民黨革實院院長羅智強（中）在主席江啟臣（左二）的陪同下，捐出百輛反萊豬公車在台中市巡迴，誓言守護食安。（記者黃仲裕／攝影）

高雄市前市長韓國瑜遭罷免後，藍營發動罷免遍地烽火，但媒體人趙少康、學界都倡議修選罷法補漏；發動罷萊委的國民黨革實院院長羅智強說，他認同罷免制度不合理說法，但是民進黨先把罷免當工具，憑什麼民進黨用罷免攻撃對手，就是民進黨主席蔡英文説的「憲法權利」，其他人發動罷免就變「報復罷免」？

趙少康前天表示，國民黨想把罷捷案變成挺萊與反萊對決，就像之前罷免前議員王浩宇也是這樣，這波完了大家是不是就可以停了，把選罷法修回正軌比較合理。國民黨青年部副主任詹為元說，目前罷免門檻確實太低，若恢復成原本過半門檻又太高，他建議將現行四分之一門檻，取折衷值提高為三分之一，兼顧民主與政體穩定。

羅智強說，他不是無差別發動罷免，若非綠委瞎挺萊豬到令人憤怒，卻別無他法反制，怎會發動罷免？趙少康應該請民進黨承認過去主張降低罷免門檻錯誤，並以立院多數優勢去修改選罷法，拉回原罷免門檻，否則依法論法，現在的罷免就是法律賦予人民的權利。他質疑，趙少康說法是另一種鄉愿，趙選黨主席起手式竟是先狠打這段時間為罷免萊豬立委奔走的人。

國民黨發言人陳偉杰表示，現行罷免制度是否修改，確實有討論空間，但畢竟當初選罷法大幅降低罷免提案與成案門檻是民進黨主導修改，先看執政黨的態度如何，國民黨對修法持開放態度。

國民黨文傳會副主委黃子哲說，2016年民進黨政府主導罷免門檻下修，當時就是有針對性、政治性考量，只是沒想到現在反饋到自己身上；現在藍綠都因罷免門檻下修後吃到苦頭，大家應坐下來政治解決制度爭議。

國民黨 民進黨 蔡英文

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