新聞眼／民進黨保「黃」成功 萊豬炸彈引信還在

罷免投票出爐，高雄市議員黃捷保住議員席次，黃捷（右三）6日晚率團隊鞠躬答謝鄉親支持。（記者劉學聖／攝影）

高雄市前市長韓國瑜曾高舉「得三山，得天下」大旗，一舉攻下高雄市長寶座，但當年韓流的鳳山大本營，如今卻在「罷捷案」鎩羽而歸。高雄鳳山基本盤一直是綠大於藍，蔡英文 總統下軍令挺捷，民進黨 傾全黨之力催出基本盤，最終驚險保住議員黃捷，但罷捷團體也衝出四成五得票，對民進黨不啻是一記警鐘。

國民黨 事前就對罷捷不樂觀，早把目標鎖定台灣基進立委陳柏惟，對藍營而言，下一戰罷免陳柏惟才是最關鍵戰役。

罷免是討厭度、仇恨值的集結，過去被罷免方總是冷處理，避免激化對方。罷捷案卻是史上首度正反雙方直球對決的戰役，罷捷團體在選前之夜集體下跪，哽咽大打悲情牌；民進黨和黃捷則高調號召支持者，最後甚至轉守為攻。

民進黨桃園市前議員王浩宇被罷免後，在藍營罷萊委加反萊豬公投的雙箭頭攻勢下，蔡英文總統意識到不能再坐視不管，民進黨對王浩宇持切割態度，對黃捷則是全黨挺一人。危機當前，蔡英文親自出手，顯示綠營在罷捷一戰「非贏不可」，這一戰不只攸關黃捷去留，而是藍綠明年大選的前哨戰，民進黨要阻絕藍營氣勢，避免擴大反萊豬民怨，產生難以挽回的骨牌效應。

民進黨挺黃捷的力道之強，令人聯想到2018年高雄市長選戰，全黨「搶救其邁大兵」，但仍不敵韓流來襲；罷捷案也未取得壓到性勝利，並未徹底斷了國民黨反萊豬戰線的戰略目標，民意如流水，不是任何政黨想為所欲為，都能用政治手段達成。

綠營人士形容，高雄「保黃成功」，代表台北「保皇成功」。「綠捷合作」看似告捷，民進黨全黨總動員卻打得艱困，蔡英文總統親上火線，眼前保住黃捷，但萊豬進口宛如執政破口，人人聞豬色變，民進黨的難題還在後頭。