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黑白集／罷免是把雙面刃

黑白集
罷捷失利，罷捷總部志工鞠躬感謝支持者一起走過罷免路。（記者徐白櫻／攝影）
罷捷失利，罷捷總部志工鞠躬感謝支持者一起走過罷免路。（記者徐白櫻／攝影）

高雄6日罷免黃捷的行動以失敗收場，這和外界原先的預估相去不遠。這次罷免案的高反對率，雖是蔡英文下令民進黨跨黨力挺所致；但鳳山是傳統綠大於藍的地區，市民對黃捷的惡感亦不強烈，因此同意罷免票距門檻還有段距離。

上次中壢罷免王浩宇成功，對比這次鳳山罷免黃捷失利，撇開政黨奧援因素不談，主要還在民代本身「顧人怨」的程度。王浩宇行徑誇張，根本是支自走砲，易招反感。相形之下，黃捷的「白目」雖然惹怒韓粉，但她問政言行仍在正常範圍；不像正被鎖定的3Q哥陳柏惟，就是個異言異行的脫線人物。

罷免其實是一把雙面刃。發動罷免者揮舞大刀，固有殺敵洩憤的快感；但它所喚起的仇恨或不滿，也可能反彈回來使自己受傷。最近這波罷免潮，主要是藍營群眾不滿綠營「罷韓」，因而在各地揭竿「起義」。但再往前溯，2015年太陽花運動後的「割闌尾計畫」一律鎖定藍委，最後雖僅蔡正元的罷免成案亦未通過，卻已挑起藍營的滿腔怒火。時力前主席黃國昌在2017年成為罷免對象，可謂其來有自。

罷免能傷人，亦可能自傷，因為冤冤相報的政治輪迴很難叫停。即使蔡正元、黃國昌的罷免未過，他們隨後便未再投入選舉，可見利刃傷人之深。玩刀的人要小心！

蔡英文 民進黨

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