黑白集／蔡英文下令…保黃捷即能保萊豬？

罷捷團體在日前發動遊行，凝聚氣勢。（本報資料照片）

高雄明天舉行議員黃捷的罷免投票，近日正反雙方都強力動員，掃街衝刺。有趣的是，由於蔡英文 下令「保黃捷」，民進黨 台北市黨部主委吳怡農和在地立委全都出動。保護無黨籍的黃捷，竟比捍衛同黨的王浩宇還要殷勤，讓人訝異。

這種高調對抗策略，會不會反而害了黃捷，明晚即可揭曉。以吳怡農為例，上周當選台北市黨部主委，也是因蔡英文的眷顧，為他拿掉了「兩年黨齡」的限制，才取得資格。吳怡農雖如願當選，但得票率僅12.69％，創下史上新低，並不光采。

吳怡農的超低得票，或許是同額競選使然，或許是地方黨員與派系不滿蔡英文「偏心」而刻意抵制。無論如何，這都削弱了吳怡農明年代表民進黨參選市長的正當性。黃捷的情況亦然，儘管綠營跨區前來助陣者絡繹於途，未必代表鳳山市民熱烈相挺。

蔡英文下令挺黃捷，真正在意的其實不是黃捷的去留，而是要防止民間「反萊豬」的洶湧民怨擴大。這個民怨，在王浩宇的罷免案已爆發了一回，民進黨須防止這座火山再度爆發。

發起「罷捷」的團體當然也看出這個心計，因而以「黃捷之戰就是民進黨的萊豬保衛戰」，呼籲鳳山市民罷捷反萊豬救台灣 。黃捷雖跟萊豬綁一起，但要說保黃捷就能保萊豬，未免太天真。