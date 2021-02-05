江啟臣拚連任黨魁 曾當面拜託趙少康「盼趙大哥支持」

國民黨主席江啟臣（左）展開黨主席保位大作戰。（記者劉星君／攝影）

國民黨 主席之爭檯面化，中廣董事長趙少康昨日表示，他與國民黨主席江啟臣 第二次吃飯時，江就承諾聘他為中評委，當時沒提到一年條款；後來事情傳開，江稱有壓力，希望暫緩。不過，黨內人士指出，江啟臣當時曾表示，「如果我要連任，希望趙大哥支持」，趙不僅欣然答應，還說「我取得資格，不一定要選」；後來趙出面表達參選黨魁態度，讓江出乎意料。

國民黨文傳會副主委鄭照新說，江與趙第二次會面時，雙方談好中評委聘任一事在農曆年後再低調發布，消息卻在黨內廣為流傳。

江啟臣上周再約趙少康見第三次面，表示聘任中評委已被複雜化、標籤化，他希望先暫緩，趙則表示尊重。直到新聞曝光後，中評委聘任計畫讓江再度陷入兩難，若不聘將被批師心自用，聘了又會面臨黨內反彈。

江與幕僚討論後，最後決定大方發布聘任消息，先平息紛爭；黨內也有人提醒，還有「入黨一年限制」門檻，成為江啟臣不能輕易退讓的底線。江啟臣表示，大原則就是不能因人設事，「如果黨主席都不尊重黨規，還有誰會尊重黨主席？」

趙少康則說，江啟臣第二次吃飯時允諾聘他為中評委，江還稱能在任內聘他是莫大光榮，對國民黨團結有很大意義；但過了幾天，江啟臣又稱壓力大，暫時不能給他中評委。當時他就在考慮要不要遞入黨申請書，但已經講好了，所以還是提出申請，當時雙方並沒有提到「一年條款」，他也說等有資格以後，再考慮要不要選黨主席。

至於外界關切的「韓趙結盟」，趙少康說，他認識國民黨前主席朱立倫比韓國瑜還早，為什麼不說「趙朱結盟」？選舉的人都知道選票愈多愈好，任何人要合作都好；他沒搞內鬥，他回黨會不會選主席是其次，而是能帶動更多人回國民黨。

據了解，黨主席江啟臣已展開保位大作戰，昨天上午拜會前主席馬英九 。由於入黨一年始得參選主席條款，可能成為趙少康競選黨主席的障礙，黨內人士表示，馬英九已表態按制度走，至於黨規應由黨中央與中常會說明，馬也對江重申立場。

馬、江昨會談一小時，行程保密。黨內人士指出，江向馬拜年，也感謝馬對黨中央的支持與指導，江也將陸續拜會前主席吳敦義、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱等人。

趙少康昨爆料與江啟臣等人吃過飯，江承諾要處理黨籍問題並聘他為中評委；高雄市前市長韓國瑜陣營也釋出相同訊息，暗指「韓、趙、江三人有默契，卻被有心人提前曝光消息」。