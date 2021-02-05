批蔡無法無天 趙少康：若當選總統 把52台還給中天

中廣董事長趙少康（左）批蔡英文視司法為無物。（記者潘俊宏／攝影）

中廣董事長趙少康重回國民黨 並規畫競選黨主席，民進黨 秘書長林錫耀昨在中常會提醒黨內要關注中廣司法案件。趙少康反嗆蔡英文 總統任命自己的表姊夫當最高行政法院院長，更插手幹掉中天，無法無天，視司法為無物，「如果我將來當選總統，我會叫華視退出52台，把52台還給中天」。

趙少康說，林錫耀很奇怪，他在民進黨中常會應該要避嫌，講這樣的話對民進黨不好，「你是要司法追殺嗎？是要檢察官給法官施壓嗎？人家說法院是國民黨開的，法院是民進黨開的，你這樣不是證實這個講法嗎？」

趙少康強調，2月23日他會到地方法院作證，但他是證人不是被告，找他作證的是中投的董事長和總經理，要他證明雙方沒有私交也沒有私下往來。趙說，自己從來沒請對方吃過一頓飯，沒送過一件禮物，更沒拿對方一分錢，「我是證人，該怎麼樣就據實答覆，我不會變被告，也不會做偽證」。

至於另一案，中廣被認定為國民黨附隨組織。趙少康說，該案是中廣控告黨產會，而且一審已經打贏。他質疑，中廣怎麼會是國民黨附隨組織？這個案子現在才一審，要打幾年不知道，且已經進入司法程序，那就尊重司法。

趙少康說，林錫耀這樣講不好，真的不好。話鋒一轉，他批評台灣的的司法讓人懷疑，過去司法院前院長林洋港曾說「司法是皇后的貞操，不容懷疑」，可是蔡英文總統任命自己的表姊夫當最高行政法院院長，屆時高院的判決，他會服氣、會相信嗎？加上林錫耀又這樣講，真的是無法無天，視司法為無物。

趙少康說，很多事情要有一個限度，「你可以把中天幹掉，放華視進來嗎？黨政軍退出三台都是假的！」趙說，前總統馬英九任內年代綜合台被NCC收回去，馬認為這不是他做的，NCC是獨立機關，但委員是誰提名？做了這麼重要的決策，可以不負責嗎？趙少康說，如果他將來當選總統，「我會叫華視退出52台，把52台還給中天!」

趙上康說，他不知道林錫耀在想什麼，但他趙少康是容易被恐嚇的人嗎？今天跳出來就是預備千瘡百孔、千刀萬剮給大家打。