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黑白集／江啟臣大器 讓極盡挑撥的民進黨失望了

黑白集
國民黨主席江啟臣。(本報資料照片)
國民黨主席江啟臣。(本報資料照片)

趙少康重返國民黨事件經兩天沸騰，國民黨火速通過他成為黨員。主席江啟臣說，年後將聘任趙少康為「中評委」，也歡迎更多趙少康們加入國民黨。

江啟臣的表現應讓民進黨失望了。趙少康返黨的消息一傳出，綠營便極盡挑撥，說這是「逼宮江啟臣」，又說這是國民黨的「滅頂之災」。而趙少康自己也口無遮攔，批評江啟臣當主席「魅力不夠」；還沒進門就開始損人。所幸江啟臣沉得住氣，做了他該做的事，沒讓綠營拍手稱快。

聘趙少康為中評委，是發給他參選主席的門票。這意味江啟臣把趙少康當成國民黨壯大的機會，而不是自己的威脅，因此沒擺架子給對方難看，這點很大器。此外，選主席須入黨「一年」的規定，若改回原先的「四個月」，趙少康即有資格角逐，不須被愚昧的規定綁死。至於趙少康能否當選主席，就要看他真否像傳說的那麼厲害了。

有趣的是，第一時間反對趙少康重返國民黨的，內部的聲音其實不比外部少。主要是趙少康姿態太高，讓黨內默默耕耘者難以消受。說到底，國民黨必須打破「誰來救黨」的迷思，能讓藍軍起死回生的不是單一豪傑梟雄，而是整個黨從思維到戰力的重新改造。江啟臣應深知這點，因此做了正確決定，這值得給他掌聲。

國民黨 江啟臣 民進黨

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