殺出趙韓結盟 朱江可能合縱連橫

突然殺出趙少康這個程咬金，未來朱立倫與江啟臣合縱連橫，也不是不可能。(本報資料照片)

趙少康重回國民黨 爭取參選黨主席，不到三天，黨主席江啟臣 就決定給予中評委資格，替趙少康打開參選黨主席的第一道大門。但黨內對此褒貶不一，有人佩服江的大器和勇氣，也有人認為此舉是「引少康幫入關」；雙方過招，在在都牽動黨主席戰局。

韓國瑜 「勸進」趙少康參選黨主席，主要因為自己歷經總統大選、罷韓，擔心成為國民黨公職選舉的「票房毒藥」。且韓國瑜親自參選黨主席，固然可獲黨員支持，但是未來在面對2022縣市長選舉，乃至2024大選，恐會讓黨內部分候選人感到遲疑，這並非是對韓國瑜不滿，而是擔心選民的負面觀感會影響選情。

然而，韓國瑜目前不傾向親自出馬，但若趙少康最後無法順利參選，韓仍可能一搏。憂心上述情況的黨內人士，即可能傾向讓趙少康參選，而不是讓韓出線。

此外，趙擁有媒體影響力，「少康幫」勢力已漸成型，即便目前仍有許多中常委認為不能「因人設事」，但若風向轉變，最後也不是不可能「西瓜偎大邊」。

「趙韓結盟」雖未獲證實，卻已劍指江啟臣，也讓有意競逐黨魁的朱立倫等人面臨邊緣化。在對朱、江情況皆不利的情況下，日前傳出朱立倫有意找江啟臣合作，當時雖未成局，但突然殺出趙少康這個程咬金，未來朱江合縱連橫，也不是不可能。