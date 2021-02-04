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趙：這次不選黨魁 下次就不會選了

台灣新聞組╱台北4日電
中廣董事長趙少康（圖）重回國民黨並表態參選黨主席。國民黨主席江啟臣3日主持中常會時表示，「歡迎老朋友回家」。(記者曾吉松／攝影)
中廣董事長趙少康（圖）重回國民黨並表態參選黨主席。國民黨主席江啟臣3日主持中常會時表示，「歡迎老朋友回家」。(記者曾吉松／攝影)

中廣董事長趙少康重回國民黨並表態參選黨主席，資格問題引發爭議。趙少康昨受訪時重申國民黨主席選舉作業細則中「入黨一年」的規定，是去年黨主席補選才加入的；他更提出「陰謀論」，認為一年條款是要阻擋鴻海創辦人郭台銘在總統初選落敗後要回鍋選黨主席。

雖然趙少康強調沒有一定要選黨主席，但他也說：「如果這次不選，下次大概就不會選了。」

趙少康昨天先拿出黨主席選舉辦法，指參選條件就是黨員具中評委或中央委員身分；接著又拿出黨主席補選作業細則，再度強調選舉人須入黨一年的規定，是去年補選訂出來的，「細則不該超越辦法」，每年細則都不一樣，要經中常會通過一個新的選舉辦法，怎可拿去年的選舉辦法來說他資格有問題？

趙少康強調沒有要破壞規矩，也沒有要搞內鬥，趙還拿出江啟臣前兩周請他吃飯，送他一套牛年套幣，讓他滿感動的。他說，兩人沒私人恩怨，只是論參選黨主席，「當然是我比較適合」。

趙少康說，他沒有一定要選黨主席，但他也說，如果國民黨有這麼好，他就不必回來了，國民黨有很多缺點，「你們不認為嗎？黨員不認為嗎？一般社會不認為嗎？」他還爆料，連美國在台協會（AIT）官員拜訪他時都向他透露，擔心台灣沒有強而有力的在野黨。

至於趙少康春節後可望受聘為國民黨中評委，能否繼續在TVBS主持節目？國家通訊傳播委員會（NCC）表示，先由TVBS自行檢視。

國民黨 台灣 美國

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