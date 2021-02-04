江啟臣聘趙少康為中評委 黨主席資格戰拉到5月

中廣董事長趙少康重回國民黨並表態參選黨主席。國民黨主席江啟臣（圖）3日主持中常會時表示，「歡迎老朋友回家」。(記者曾學仁／攝影)

中廣董事長趙少康重回國民黨 並表態參選黨主席，他表示，只要黨主席江啟臣 願給中評委，就能取得參選資格。江啟臣昨決定聘任趙少康為中評委，至於「入黨滿一年」的資格限制，組發會主委李哲華說，「黨主席選舉作業細則」預計5月送中常會，是否修改，由中常會決定。

本報系聯合報報導，江啟臣思考兩天，前天晚上才做出決定聘任趙少康為中評委，為了不在聘用上「因人設事」，他同時聘台大政治系教授張亞中等八位社會賢達為中評委，以壯大藍軍，將於年後宣布。

江啟臣表示，趙少康豐富的政治閱歷，必然有助於強化國民黨戰力及社會支持度與影響力，對於藍軍團結更是深具意義，他誠摯歡迎。不過江也說，黨主席必然要扮演「桶箍」角色，必須勇於承擔，全心建立制度，「毫無私心地團結所有支持力量」，期待未來能吸引更多認同國民黨理念的人士加入。

黨務人士指出，聘不聘趙少康當中評委，江啟臣首要考量的，並不是多了一個競爭者，而是聘趙是否有公平性。另一方面，江陣營也觀察這兩天黨內氛圍，雖然外界有許多贊成趙少康選黨主席的聲音，但這畢竟是黨內選舉，不少中常委對於一個離開國民黨20多年的人，一回來就要「直搗黃龍」感到不快，認為國民黨不能再犯「因人設事」的錯誤，否則未來將再度面臨潰敗。

昨天多位中常委也在中常會反對修改選舉作業細則，中常委林金結直指若開此大門，只要入黨跟黨主席要中評委就可以選主席，未來將「天下大亂」；江啟臣聽取意見時不斷點頭，最後向中常委表示他會再好好想一想。

台北中國 時報報導，文傳會主委王育敏說，組發會已將趙少康「歸建」台北市黨部大安區黨部，黨籍回溯自2月1日生效，江聘趙擔任中評委，趙參選資格問題就卡在黨籍須滿一年。熟悉黨務人士分析，江啟臣若為特定個案改變七次主席改選或補選都遵守「具選舉人資格」共識，就失去主席的公正性，「江啟臣不是趙少康的選舉總幹事」，要不要說服中常會修改作業細則不是江的責任，是趙的責任。

李哲華說，全代會9月召開，3個月前要公告主席選舉作業細則，預定5月送細則進中常會。