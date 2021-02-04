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罷捷全台都在看 藍綠委拚場 黃捷說缺乏奧援 時力志工心寒

台灣新聞組╱綜合4日電
黃捷的「沒有黨派奧援」說，引發曾經全力相挺的時力黨工、志工大反彈。(本報資料照片)
黃捷的「沒有黨派奧援」說，引發曾經全力相挺的時力黨工、志工大反彈。(本報資料照片)

高雄市議員黃捷罷免案周六投票民進黨高雄市議會黨團、台北市黨部準主委吳怡農、前立委余天昨天陪黃捷拜票，黃捷把這場罷免拉抬為「全台人民關注的事」。高雄市長陳其邁雖未明言挺捷，但強調「相信做事情的人，或是努力的人，市民其實都心中自有一把尺」。國民黨立委明天將全力助陣罷免之夜。

對於即將到來的罷免投票，黃捷強調這一戰，不是鳳山人的事而已，更是所有台灣人都在關注的事。據轉述，民進黨秘書長林錫耀昨在該黨中常會表示，黨公職近來都全力協助黃捷，相信藍營把罷免案當作報復性的政治手段，不會得到民意支持，選民會有公斷。

對於挺捷人士的說詞，罷捷總部發言人徐尚賢說，這更顯示綠營「大鯨魚」多麼強大，他們是「小蝦米」，只能繼續一步一腳印奮戰到底。國民黨立委葉毓蘭、廖婉汝、吳怡玎與罷捷團體到夜市宣傳「反萊豬．罷黃捷」，明天將有多位立委參加「罷免之夜」。

國民黨立院黨團書記長鄭麗文也批蔡英文總統下令挺黃捷，她說，黃捷就像「第二個吳音寧」，但府院黨居然力挺一個地方議員，現在是端正選風時刻。

此外，黃捷在答辯書中表示，自己沒有黨派奧援，仍盡力完成工作。一位曾在黃捷團隊的時力志工表示，當初黃捷初到鳳山，沒人、沒錢、沒資源，是在時力志工、黨工們一點一滴的幫助下才在選戰中逐漸成長茁壯；對於黃捷現在說自己沒有奧援，實在聽了很不是滋味，真心換絕情的感受甚至「很想罵髒話」。

時力志工指出，2018年選戰時，黃捷來到鳳山後，從遷戶籍、發落物資、文宣設計、開始跑選戰、人員調配、議題選擇都受過許多時代力量黨工、志工幫忙，甚至在開票當天許多志工監票監到沒吃飯，到監票完一堆人回服務處迎接勝選；這些當初支持者們一點一滴理念擠出來的協助，全是義無反顧的，但換來的卻是黃捷說自己沒有奥援，實在令人心寒。

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