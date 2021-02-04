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傳蘇內閣年後改組 勞動部長被點名

台灣新聞組╱台北4日電
勞動部長許銘春。(本報資料照片)
勞動部長許銘春。(本報資料照片)

內閣改組傳出可能在農曆年後進行，據悉，勞動部長許銘春及法務部長都可能異動，不過知情人士也指出，內閣將以「維穩」為主，即使更動，幅度也非常小。

據悉，內閣改組可能會搭配蔡英文總統掌管的國防、兩岸事務單位異動，尤其海基會董事長目前尚未補實，未來可能從黨內熟悉台商的人士尋找，且已有口袋名單。

但對於昨有媒體報導許銘春已經列入年後內閣改組黑名單中，行政院秘書長李孟諺轉述蘇貞昌院長說法表示，「我的內閣沒有黑名單！」尤其許銘春的工作表現也受到蘇揆肯定，所謂年後將改組的訊息，皆為擅自臆測，並非事實。

據了解，許銘春日前曾在媒體餐敘時拋出「勞保年金改革」震撼彈，引發軒然大波，讓蘇揆很有意見，再加上勞動基金運用局發生國內投資組前組長游迺文涉嫌收賄，與特定公司聯手操控股價，一連串事件都讓勞動部不斷挨批，也引發蘇揆關注。

許銘春昨對此未回應，但勞動部官員表示，去年一年勞動部業務繁忙，許銘春當時只是到各局室表達關心，報導並非事實。

另據指出，目前仍是新冠肺炎防疫階段，蘇內閣「防疫國家隊」團隊陣形穩定，除非現任首長求去，或遇上司法案件，否則就行政院長能主導的部分，目前沒有異動的可能，主要就是懸缺已久的行政院發言人，預計年後亮相。

防疫 投資 蔡英文

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